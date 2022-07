Por Tremending

Pocas palabras necesitó el Gran Wyoming para referirse a la forma de hacer política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su entrevista en el programa de laSexta Noche el pasado sábado, el humorista y presentador describió de forma breve, pero contundente a la líder del PP madrileño.

Tras un repaso de las últimas "perlas" pronunciadas por la presidenta regional en contra del colectivo LGTBI y el movimiento feminista, el también escritor calificó de "sorprendente" el "fenómeno" Ayuso.

"Es de una agresividad, una mala educación, una falta de respeto sistemática, ya que nunca mira a quien le está hablando. Esa chulería agresiva y esa violencia que impone en la cámara es innecesaria. Puede mirar a la gente y contestar", comentó el humorista sin tapujos en un tono serio, diferente al habitual.

Por último, lanzó un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido. No puede insultar sistemáticamente a quienes cree que no le votan y considera sus enemigos", remachó.

Asimismo, el Gran Wyoming rescató la separación de poderes de Montesquieu para criticar el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso. Todo ello a pesar de que Tomás Díaz Ayuso percibió 234.103,52 euros del contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a Priviet Sprotive SL, empresa de un amigo de la familia.

"Se habla mucho de que el sistema democrático está amenazado, y para mí lo está", comentó el presentador para después destacar que "su hermano ha tenido contratos de dinero público allá donde ella ha estado y los jueces no han visto ahí tráfico de influencias".