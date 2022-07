El tuit viral de una estudiante que recuerda su poco acertado primer contacto con un profesor

Aunque no es muy justo, lo cierto es que las primeras impresiones son muy importantes, y aún más si hablamos de trabajo o estudios. Pero claro, la Ley de Murphy está ahí, y cada día es una nueva oportunidad para pifiarla. Ahí están los millones de emails que terminan despidiéndose con "un salido" para atestiguarlo.

En esta ocasión, una estudiante ha compartido en Twitter un mensaje recordando uno de esos días en que las cosas no salen muy bien. Más concretamente, la primera vez que tuvo contacto con su tutor para el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Un doble despiste le jugó una mala pasada de las que se recuerdan.

En su tuit incluye cuatro capturas con la conversación por escrito que tuvo. En el primer contacto, la estudiante comenzó su mensaje diciendo: "Buenas noches Francisco". La respuesta del profesor llegó después: "Buenos días Olga. Soy Carlos, no Francisco". En ese momento, el segundo y definitivo despiste hizo su aparición y la estudiante respondió: "Buenos días, Francisco, le pido disculpas por mi confusión".

"Carlos, soy Carlos… Dime tu horario de clases y evitamos que vengas a propósito", fue la respuesta que recibió.

Afortunadamente, la historia tiene buen final.

He de decir que me transfirió con otra tutora del departamento especializada en el tema que elegí, nada personal espero 🤔

El tuit se ha hecho tremendamente viral desde que lo compartió, con más de 51.900 'me gusta'. Y es que, que tire la primera piedra el que no ha vivido una situación bochornosa en una primera impresión.

estuve trabajando de noches en la recepción de un hotel y estudiando por las mañanas y no me daba el coco para mucho más

Nunca se me olvidará cuando me pasé medio cuatri llamando a una profe por el nombre de otra, ahora que por qué me faltaba una décima para matrícula :') https://t.co/DlHkcll7qc

— 𝗟𝘂𝘂𝗶𝘀. 🧣 (@luiso99_) July 21, 2022