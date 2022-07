Despiporre tuitero con el email a nombre de San Chin Choon exculpando a Medina y Luceño: "Lo que se están perdiendo Berlanga y Cuerda"

En otros países las tramas de corrupción, las historias de comisionistas y las cloacas del Estado podrán sonar a James Bond, pero en España la obra de ficción que más se le acerca es Mortadelo y Filemón. Solamente una de las maravillosas obras de Francisco Ibáñez puede acercarse a los detalles del caso de las comisiones por las mascarillas en Madrid en lo peor de la Pandemia, con Luis Medina Abascal y Alberto Luceño y un tal San Chin Choon que sería el dueño de la empresa que les mandó el material.

El último capítulo lo han publicado esta semana los medios. El juez que investiga el caso mascarillas ha recibido un escrito de una persona que "se identifica" como San Chin Choon. En él defiende a los empresarios investigados y asegura que eran agentes exclusivos suyos y que el precio habría sido el mismo sin ellos.

Es todo tan loco y humorístico que solo podemos confiar en el análisis que han hecho los tuiteros de esta nueva información. Ahí va:

Disculpe, soy San Chin Choon, no sé quién es esa tal Ayuso por quien me pregunta.

No lo tengo claro porqué las pruebas de Choo Ri Zhou eran muy potentes.

No es por desconfiar, pero preferiría que San Chin Choon tuviera el detalle de hacer estas declaraciones en persona.

¿Luis Medina? Yo no conocel ese señol. Yo sel honolable San Chin Choon.

"Eh, sí señor juez, yo soy San Chin Choon. Ese Almeida es muy buen mozo y lo ha hecho todo bien, puede dar el caso por cerrado. ¿Por cierto, no tendrá alguna amiga soltera? Ese Almeida parece muy buen partido, se lo digo yo".

-Señor juez? Sí, soy San Chin Choon! Que estos dos son buena gente. Sí, se lo digo yo. Ir al juzgado? Uy, me viene fatal. Es que tengo que… Espere, que estoy entrando en un túnel y… PI, PI, PI, PI.

No me digáis que la trama mascarillas de Madrid no tiene repuntes épicos.

