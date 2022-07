La campaña de Igualdad en la prensa internacional vs. en la española: "Aquí preferimos ser un poco rancios con el tema"

"El verano también es nuestro". Es el lema de la última campaña puesta en marcha por el Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, que busca reivindicar la diversidad de cuerpos sin complejos y un verano "sin violencia estética" también en las playas ante la temporada en la que más dejamos ver nuestro físico. Una iniciativa con la que el Gobierno invita a las mujeres a celebrar el verano sin preocuparse por lo que opinen los demás.

La campaña ha tenido su reflejo en los medios, tanto nacionales como extranjeros. El momento nos ha brindado una magnifica oportunidad de ver cómo trata el tema la prensa internacional y compararlo con cómo lo hacen algunos medios patrios.

Vamos allá. El británico The Guardian titula: "'Todos los cuerpos son cuerpos de playa': el ministerio de Igualdad español lanza una campaña de verano". Dentro hablan de "creativa campaña" que alienta "a las mujeres de todas las formas y tamaños a ir a la playa". El estadounidense Newsweek habla de "campaña inspiradora", bajo el título "El Gobierno de España lanza la campaña Body Positive 'El verano también es nuestro'". Otros medios como Bloomberg o BBC también lo recogen en similar tono.

Por el otro lado, en España tenemos titulares como el de El Economista: "'Gracias, Irene': el hastag viral que se burla de la última campaña feminista de Irene Montero"; el de El Español: "Los zascas a Irene Montero por gastar dinero público en una campaña contra la gordofobia en la playa" o el de Esdiario: "Una nueva campaña de Irene Montero con dinero público que levanta ampollas".

En las redes, la iniciativa ha sido aplaudida por muchas y también ha recibido mucho odio, como no podía ser de otro modo tras la campaña de demonización del feminismo que la derecha y la ultraderecha vienen propagando en los últimos años.

A alguien le parecerá una tontería esta campaña. Les envidio, porque no le deseo a nadie ver a chicas de 13 años negándose a comer y provocándose el vómito cuando ceden, compañeras desmayarse en clase por ayunar, amigas perder cursos enteros para ser ingresadas y tratarse TCA. https://t.co/XTDzIuIBhH

Hay quien no entiende esta campaña. Seguramente no han conocido de cerca a nadie con problemas de obesidad que haya decidido no ir a la playa, ni a la piscina, en décadas. Yo sí. Si sirve para evitar que ninguna mujer más caiga en esa autoanulación, adelante. https://t.co/jUuuBANTrI

