Una joven denuncia en Twitter que ha sido víctima de una sumisión química: "Si notáis un pinchazo pedid ayuda rápido"

"Tened mucho cuidado y si notáis un pinchazo pedid ayuda rápido". Es el consejo de Miriam, una joven que en este miércoles denunció en Twitter que ha sido víctima de una sumisión química.

Hoy en la discoteca arena classic me han pinchado en el muslo. En cuanto me he dado cuenta he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudandome, me ha sentado en un sofá y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi insconsciente y con una sensación

— Miriam Alba (@miriamalbalopez) July 27, 2022