El vídeo con imágenes antiguas de los Oscar que ha despertado la nostalgia tuitera: "Desconozco por qué no se paró el tiempo en ese momento"

Sigourney Weaver, Bruce Willis, Tom Hanks, Julia Roberts, Jackie Chan, Robin Williams, Arnold Schwarzenegger, Catherine Zeta-Jones, Charlize Theron, Antonio Banderas… Todos ellos quizá en sus mejores momentos, jóvenes, guapos y guapas… Y nosotros viéndolos, también más jóvenes. Es un vídeo con imágenes antiguas de la alfombra roja de los Oscar que ha provocado un ataque de nostalgia en Twitter. Y es que, como dijo Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado nos parece que fue mejor. Otra cosa es que de verdad lo fuera.

No hay duda que quien hizo ese vídeo y lo acompañó con la canción Forever Young de Alphaville buscaba el efecto que ha provocado. El vídeo fue colgado por otro tuitero con el texto "1993", pero el retuit español ha tenido muchísimo más éxito que el original. En el momento de publicar esto tiene casi 54.000 'me gusta', más de 10.000 retuits y multitud de respuestas.

Como dicen los ingleses, "Time and tide wait for no one".

— Fiel perro Patán (@fielperroPatan) July 27, 2022