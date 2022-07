Más allá del tremendo negocio en el que se ha convertido el fútbol, este deporte todavía nos sigue dejando momentos para la emoción. Lo que se vivió anoche en el estadio Goodison Park se les quedará para siempre en sus retinas a los aficionados que acudieron a ver el amistoso entre el Everton inglés y el Dinamo de Kiev ucraniano.

El partido transcurría con normalidad, hasta que sucedió algo inaudito. Era penalti a favor del equipo local y el entrenador del Everton, Frank Lampard, decidió que lo tirara alguien que no estaba en esos momentos disputando el partido dentro del césped. Un aficionado bajó por las escaleras enfundado en la equipación azul y corrió hacia los once metros.

Ese afortunado hincha 'toffiee' se llama Paul Stratton y se ha dedicado en los últimos meses a llevar comida y suministros en coche a refugiados ucranianos. Y para premiar su solidaridad, el club inglés le premió cediéndole los honores de lanzar la pena máxima. Chutó el balón y el portero dejó que entrara mansamente hacia la red.

Los jugadores del Everton corrieron a abrazarse con el nuevo miembro provisional del equipo, que corrió emocionado hacia uno de los fondos, se tiró de rodillas y festejó con el público su momento de gloria. Goodison Park y los jugadores del equipo ucraniano le dedicaron una sonora ovación.

El Everton, desde su cuenta oficial de Twitter, mostró también su solidaridad hacia el pueblo ucraniano, que sigue viviendo un infierno desde que Rusia inició su invasión.

Good game, @DynamoKyiv. 🤝

Continuing to send our support to your nation and wishing you luck for the season ahead. #MatchForPeace 💙💛 pic.twitter.com/3z2LOfp4WJ

— Everton (@Everton) July 29, 2022