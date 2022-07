Por Tremending

Llega el verano y las playas se abarrotan de turistas. Los bares y restaurantes de las zonas de costa toman aliento y se preparan para lo que se les viene encima. Miles de personas a todas horas, ávidas de calmar la sed y llenar el estómago, llenan tanto terrazas como interiores de locales. Los camareros corren de aquí para allá, sin apenas descanso para tomarse un vaso de agua entre comanda y comanda. Las jornadas se alargan hasta altas horas de la madrugada. Y al dia siguiente, vuelta a empezar.

Pero para algunos turistas nunca es suficiente. Y no pueden entender que haya restaurantes que no les atiendan a la hora que les apetezca. Es lo que ha criticado una clienta en Google, indignada con un local que no le había atendido porque "a las 15:30 horas cierra la cocina".

La queja la ha recogido la cuenta de Twitter Soy Camarero, centrada en contar las experiencias de todo tipo de los empleados de la hostelería. Lo que no se esperaba la buena señora, que le puso solo una estrella al bar en su reseña, era la respuesta que le dio el dueño.

Le ha recordado a la clienta que "hay una cosa que son los derechos de los trabajadores" y que aunque ella esté de vacaciones "hay que respetar" a la hostelería aunque en muchos sitios no se haga. "Sentimos que no pudieras pedir pero tenemos que cumplir con los horarios. Lo sentimos", ha zanjado el hostelero. A lo que la cuenta de Soy Camarero ha añadido: "Empatía por favor…".

La reacción del hostelero ha creado controversia entre los tuiteros. Algunos no consideran apropiada la respuesta y consideran que podría contratar a más trabajadores para ampliar los turnos. Otros, sin embargo, le han defendido. ¿Qué opinas tú?

Se puede respetar los derechos de los trabajadores y tener la cocina abierta 24 horas al día. Esa escusa no me vale 🤷🏻‍♂️ — Rafa Medina (@RafaMedina85) July 30, 2022

A usted le duraba el restaurante abierto un mes… ¿Que sentido tiene tener a personal parado (cocinero, pinche, camarero) entre las 16:00 y las 20:00 porque solo hay comiendo una mesa? Podría hacerlo, pero no sería rentable. — 𝕋𝔼𝕆 𝔸𝕃𝕍𝔸ℝ𝔼ℤ 🇪🇸 (@Teo_Cartagena) July 30, 2022

Bueno, también se respetan derechos humanos haciendo turnos de mañana y turnos de tarde y no cerrando pero bueno eso ya otro tema.

Voy a suponer que no es un restaurante que gane poco como para cubrir turnos ya que está posicionado en un "sitio de vacaciones" — 🔞 Kurogane •D• Aoi 🔞 (@Vagi_senpai) July 29, 2022

Del mismo modo que cada persona decide que hacer con su dinero, el dueño de un local de restauración, pone sus normas, y el cierre de una cocina a las 15:30 no es descabellado, lo que pasa que había una mala costumbre de que el cliente siempre tiene razón y no siempre es asi — ElmisMoX (@UnBitEsMucho) July 29, 2022

Y de ir a comer a las 4 de la tarde, también.

Nuestros horarios, no tienen porque ser también los de los demás. Si en un restaurante cierran pronto la cocina, pues me busco otro local y punto.

Dudo que sea el único del lugar — Always Saki (@Hura_Jinn) July 29, 2022