Por Tremending

El sector de la hostelería todavía sigue alejado, en su gran mayoría, del cumplimiento de la legislación en materia laboral y derechos de los trabajadores. Un problema, el de los horarios de trabajo y las bajas remuneraciones, que se agrava en la época de verano.

Un ejemplo lo ha puesto en Twitter un camarero, que ha denunciado su abusiva jornada laboral. "57 horas a la semana. Estoy dado de alta a 20 horas semanales, me pagan 40 según convenio y trabajo 57, de las cuales de esas 17 de más no me pagan ni 1€", relata. Y adjunta una fotografía del esquema, día a día, de la semana laboral que le espera.

El joven ha heho público el nombre del establecimiento. Se trata del restaurante El Chalé, en Cartagena (Murcia), cuyo dueño también ostenta La Uva Jumillana y La Fuente. Y también informa que el sindicato CCOO va a presentar una denuncia al respecto a Inspección de Trabajo.

"Deciros que si os encontráis en la misma situación denunciéis y habléis con ellos si no sabéis exactamente cómo hacerlo. Es la única manera de acabar con estos abusos", finaliza.

Este es el horario que me han pasado para el trabajo. Podéis echar cuentas pero ya os lo digo yo: 57 horas a la semana. Estoy dado de alta a 20 horas semanales, me pagan 40 según convenio y trabajo 57, de las cuales de esas 17 de más no me pagan ni 1€. pic.twitter.com/mvTMge8xhC — car-lee rose (@CarlirousParte2) July 27, 2022

Bueno, he hablado con @ServiciosCCOOMu y van a presentar la denuncia a Inspección de Trabajo. Deciros que si os encontráis en la misma situación denunciéis y habléis con ellos si no sabéis exactamente cómo hacerlo. Es la única manera de acabar con estos abusos. — car-lee rose (@CarlirousParte2) July 29, 2022

Lo que no se esperaba este trabajador es que iba a ser la propia ministra del ramo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la que le iba a responder monstrándole todo su apoyo y denunciando que esa jornada laboral es "inhumana" e "ilegal".

Esa jornada laboral es inhumana, además de ilegal. Todo el peso de la ley recaerá sobre quienes hagan trampas al Derecho laboral. https://t.co/8LtMmITRAN — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 29, 2022

Una respuesta que ha sido aplaudida al instante por los tuiteros, que han aprovechado la ocasión para hacer visibles otros abusos:

Yolanda, hoy he salido de 24h seguidas de guardia como enfermero residente. Eso también es inhumano. Universalizad el estatuto de los trabajadores. Hacemos de media más de 50h semanales para llegar a los 1300€ al mes… — Guille ▼ (@nihlaski) July 29, 2022

Yo soy medico y esta semana trabajaré 71 horas de las cuales solo me cotizaran 32, porque las 39 horas de guardia que me tocan no cotizan (pero si tributan) ¿Cuando se acabará con ese maltrato a los sanitarios que tan importantes son para este pais? — Javi🇪🇦🏳️‍🌈♀️🔻 (@JaviGuhi) July 29, 2022

Yo trabajé 70 días sin descanso. En un chiringuito. Contrato de 40 horas. Hacia 11 h diarias, y el viernes 15. Echando cuentas me salía la hora a menos de 2€. Si quieres te digo el sitio, que lo sigue haciendo a día de hoy. Es esclavismo. Año 2018. — JavierPink (@javierpink) July 29, 2022