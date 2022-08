La indignación de una madre por el relleno en los bañadores para niñas: "No sé adónde vamos a ir a parar"

Un asunto que se ha convertido en un clásico de todos los veranos es el de las madres que intentan encontrar bañadores para sus hijas pequeñas sin que incluyan relleno en la zona de los pechos.

Una madre creyó haberlo conseguido. Compró tres bañadores que en las fotos no asomaban ningún atisbo de relleno, pero como muchas otras madres todos los veranos, fracasó.

Son los rellenos que he sacado de los 3 bañadores que he comprado para mi hija de 8 fokin años. Que alguien me explique, por el amor de todo lo bueno y puro, por qué cojones se pone relleno a un bañador para niñas de 8 años. Hasta el coño estoy. HASTA EL COÑO.

