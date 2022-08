Por Tremending

Es hasta cierto punto normal que los políticos metan la pata. Lo que ya no lo es tanto es que luego rectifiquen. Eso es lo que le ocurrió este pasado fin de semana a María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura. Guardiola viajó el sábado a a Madrid desde Cáceres en el tren Alvia que presta servicio en Extremadura desde el 19 de julio y aprovechó el trayecto para publicar un tuit en el que denunciaba, entre otras cosas, que en el tren no había enchufes para cargar el móvil. Vean el tuit que publicó.

Ya por aquí en ruta. Os cuento: En este tren de "altas prestaciones", así nos lo vendieron @Renfe y @sanchezcastejon, no hay ni enchufes para cargar los dispositivos y el wifi va a pedales. Por lo menos, de momento, sí funciona el aire acondicionado. #HablaExtremadura pic.twitter.com/0zOTCtzZXy — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

Tras la publicación del mensaje, muchos tuiteros le hicieron saber a la dirigente del PP que en los trenes AVE y Alvia el enchufe se ubica en la parte de debajo del asiento de cada pasajero. Ante el aluvión de comentarios, Guardiola tuvo que rectificar y publicar otro vídeo en el que reconocía su error. Sin embargo, Guardiola rectificó a medias: asumió que se equivocó con el enchufe, pero a continuación afirmó: "Pero me gustaría también que os cabreaseis o enfadaseis, lo mismo que habéis hecho conmigo, con el señor Vara y el señor Sánchez, que son los responsables de que estemos usando un tren que no es para nada un tren de alta velocidad y que ni siquiera es un tren de altas prestaciones, sino un tren viejo que los extremeños no nos merecemos". Dentro vídeo.

Sobre la gravísima e imperdonable polémica del enchufe. #HablaExtremadura 👇🏽 pic.twitter.com/bRzO3yjCDL — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

Pero como ocurre siempre, lo más gracioso de este caso fueron las reacciones de la legión tuitera al señalarle su error a Guardiola. Repasamos las mejores.

No se les ocurre mirar debajo del asiento para encontrar el enchufe y luego hay sorpresas porque se equivocan de botón en las votaciones…los preparaos! https://t.co/1vmTfYnNW6 — Ⓜ️arkus🔻🐙 (@Markunnin) July 31, 2022

Los del PP tenéis un concepto muy diferente de lo que es un enchufe. https://t.co/xul7pdcqmk — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) July 31, 2022

María comprobando la foto antes de subirla para ver si se ve que el enchufe está debajo del asiento https://t.co/C5M5j9VvpD pic.twitter.com/D9R4d5ukLH — Unai (@uuuuunai) July 30, 2022

A ver, mira que se pueden decir mil cosas del tren… pero no saber que el enchufe está debajo del asiento demuestra que coger el tren, poco. — Nerea Fdez. Cordero🔻 (@nereafercor) July 30, 2022

Ya que te has equivocado y admitido el error podrías borrar el tuit, no? Puede dar lugar a confusioneshttps://t.co/DwZxDgRYX1 — Isaias Wannabe 🏳️‍🌈🎠🖌️ (@isaiaswannabe) July 30, 2022

Acabo de bajarme de este tren y el enchufe y la wifi iban perfectos. El enchufe está debajo del asiento. El caso es quejarse por todo. pic.twitter.com/sAnTxR30ms — Don Patch (@ram_flipy) July 30, 2022