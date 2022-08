El nuevo programa de TVE protagonizado por Mapi, "una niña de cinco años animada mediante tecnología CGI", prometía y mucho. Solo el anuncio del mismo causó cachondeo en las redes, donde los tuiteros no sabían cómo definir exactamente a este personaje. Aunque bien es cierto que, de entrada, las sensaciones que provocó esta figura inspirada en un programa de televisión japonés no eran demasiado buenas.

Por eso había tantas expectativas ante un estreno que, desde luego, no defraudó.

De hecho, se podría decir que arrasó al superar en un 10.4% la cuota diaria de la cadena del ente público con cerca de un millón de espectadores en un lunes 1 de agosto.

Pero este éxito no sólo se quedó ahí, ya que Mapi se estrenó por la puerta grande en Twitter al convertirse en trending topic.

Mientras los tuiteros aún se debaten entre el amor y el odio, una cosa hay clara: ete personaje animado ha pasado de causar rechazo total y absoluto a ser todo un fenómeno.

Siento una atracción casi morbosa por ver algo de este programa… #MapiRTVE1 https://t.co/geVTn9dma5

— A Girl Has No Name 🌸 (@Miripuuu) August 2, 2022