El emocionante tuit de un joven con el regalo de su padre fallecido hace 25 años que su madre le dio por su graduación: "Justo en el 'cora'"

Por Tremending

"Se me aguaron los ojos", "Si lloro yo, lloramos todos", "No voy a llorar, no voy a llorar, no voy…" Son algunas de las reacciones en Twitter a lo que alguno ha definido como "lo más espectacular del día".

Se trata del tuit de un joven que explica que su madre le ha dado un regalo muy especial por su graduación: un reloj de su padre, fallecido hace 25 años, que su madre había guardado todo este tiempo. "Desde muy muy lejano siempre cuidando de ti. Papá", dice la nota que lo acompaña.

Hace 25 años mi padre falleció, hoy me graduó de médico, mi mamá (el ser más espectacular del universo) estuvo guardando esto todos estos años para este día. Gracias papá, gracias mamá.❤️ pic.twitter.com/gXoPDPvqWP — Javier Vargas. (@javiervargasrey) July 29, 2022

Un emocionante mensaje que suma ya más de 168.000 'me gusta' y que ha sacado algunas lágrimas e historias vividas por otros usuarios de la red social.

No voy a llorar, no voy a llorar, no voy…. 😭 https://t.co/GpltnFZAz3 — 🥑 Aguacate Copetón 💈 (@Matette) July 30, 2022

Justo en el cora https://t.co/h0MPcZo1aH — Juan Fuentes 🐺 (@Juanfd7) July 31, 2022

Se me aguaron los ojos 🥺💞 ¡Y muchas felicitaciones por el grado! Éxitos~ — ◖ ɴᴏʜᴇʟɪᴀ ◗ (@nohelia1112) July 30, 2022

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Germán Vanegas (@Geanvadu) July 30, 2022

🥺🥺🥺 Les lloro — Veka María 🧡 (@Cafeyflores17) July 30, 2022

Puede twitter dejar de hacerme llorar https://t.co/jnxz41w0rl — Cintia García (@Cintigar) July 31, 2022

Lo mas espectacular del día. 👇 https://t.co/6JmFaJap2H — ElMonoDarwin – Ateísmo errante (@ElMonoDarwin) August 2, 2022

Para mí todo eso tiene un valor increíble, el día de mi graduación tenía puesto el último reloj que usó mi abuelo y una cartera de un tío muy querido ambos fallecieron mientras estudiaba la carrera pero se merecían formar parte de ese momento. https://t.co/PUDJQkA5fS — julio arciles (@julioc2401) July 31, 2022

Cuando mi padre murió, dos días después, en mi santo, descubrimos que tenía preparado regalarme por sorpresa una pajarita amarilla (que llevaba un tiempo queriendo una) y un reloj amarillo. Pocas cosas me habrán hecho llorar tanto y guardaré con tanto cariño https://t.co/xn1bBdB9DV — Jota in despechá era🔥 (@JoseGlez99) July 31, 2022

A mí me es imposible mirar esto y no tirar una lágrima. Muchas felicidades por su grado https://t.co/O6xjPKVcKE — Luchito (@lucho_pdca_02) July 30, 2022