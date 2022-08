Esther Gómez, enfermera y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, colgó el pasado 1 de agosto un hilo en el que informaba de una dura campaña sobre el suicidio lanzada por una ONG británica. Titulada La última foto, dicha campaña pretende acabar con las percepciones erróneas sobre el suicidio y concienciar de que "los suicidas no siempre parecen suicidas".

Pero mejor utilicemos las propias palabras de Esther Gómez, cuyo hilo ya ha gustado a 45.700 tuiteros y ha sido retuiteado 18.600 veces en apenas un día y medio.

"La última foto, una campaña que demuestra que el suicidio a veces no se ve como todos pensamos. Pero detrás de estas fachadas se encuentra una dura realidad: son las últimas fotos que estas personas se hicieron antes de quitarse la vida", escribe Gómez en el primer tuit de su hilo.

A continuación muestra las últimas fotos y vídeos de personas que ríen y parecen felices pero que poco después terminaron suicidándose. Y es que pocas cosas en al vida son lo que parecen y muchas veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios.

A continuación reproducimos el resto del hilo. Es muy ilustrativo.

Esta exposición es una iniciativa que la ONG británica Campaign Against Living Miserably (CALM) ha puesto en marcha para concienciar de que "los suicidas no siempre parecen suicidas". pic.twitter.com/ZpJJHGUJwb

