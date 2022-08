El indignante artículo de 'El Mundo' sobre Teodora de Bizancio que asegura que "hoy estaría en el comité federal del PSOE"

Cuando se ha visto a un periódico llamar "buenorra" a Isabel Díaz Ayuso en un artículo, hablar del "trabajo" de la Familia Real o poner en duda el salario mínimo en pleno siglo XXI, uno cree que ya no puede sorprenderse. Pero luego llega un buen día y te encuentras que publican un artículo sobre Teodora de Bizancio tildándola de "ramera" o "prostituta de gama baja" y como colofón diciendo que "hoy estaría en el comité federal del PSOE".

Y no, no es un fake. Aunque posteriormente ante las críticas hayan eliminado la referencia al PSOE, el artículo se publicó así.

Bajo el título "Teodora de Bizancio: la ramera de los bajos fondos que llegó a emperatriz", el artículo asegura que "aprovechó su acceso al poder para intervenir a favor de las mujeres desfavorecidas de su imperio, cerrando burdeles y cuidando de las rameras de Constantinopla para que no volvieran a caer en el pozo de la indignidad". Antes de ser editado por las críticas, también decía que "hoy, con toda certeza, Teodora sería una firme defensora de la teoría interseccional y estaría en el Comité Federal del PSOE". Algo que repetía en el subtítulo.

Tras verlo, la cuenta de Twitter de una historiadora reaccionaba así al texto:

Siempre me quejo del poco interés que hay, así en general, hacia el Imperio Bizantino. Hoy, sin embargo, me vengo a quejar de un artículo publicado en @LaOtraCronica sobre la Emperatriz Teodora, que da hasta vergüenza ⬇️ pic.twitter.com/tmt4jRNiNv

Vamos a empezar por algo que se estudia en 1º de la ESO "La protagonista de los mosaicos de Santa Sofía". En este primer año de educación secundaria se aprende sobre el panel de Teodora en San Vital de Rávena. Ya puestos a poner datos, los podemos comprobar bien no? pic.twitter.com/aoxfkF64xA

Esta manía que tienen algunos de intentar utilizar la historia para justificar temas actuales. Ya vale, ¿no? Si quieres escribir sobre historia, lo haces bien. Si quieres meterte con temas políticos actuales, que oye, es perfectamente aceptable, no lo mezcles con la historia

También, que tu única fuente sea Gibbon y no, o fuentes primarias o historiadores y académicos actuales especialistas en Bizancio y en la época… en fin

Las reacciones en Twitter van de la incredulidad a la indignación. Estos son algunos ejemplos.

No me podía creer que fuera de verdad. Pero sí.

No conozco a este "periodista" por llamarlo de alguna manera. Me parece un artículo demencial y clasista. No hay más que ver el lenguaje que utiliza. Mal informado, con resquemor y poco respeto hacia un personaje que se ve que desconoce. Y esto en un periódico generalista.

