Mónica García triunfa con sus consejos veraniegos: "No usen el móvil al volante y recuerden que las becas para ricos no son becas, son paguitas"

Por Tremending

Un clásico en verano, con la falta de noticias, son los consejos de los medios de comunicación del estilo de ponerse crema solar, no estar bajo el sol en las horas centrales del día o hidratarse bien. Que sí, que son obvios y repetitivos, pero no es menos cierto que mucha gente no los aplica y luego pasa lo que pasa. Otros consejos que nunca están demás en cualquier época del año son los que aclaran el cinismo de ciertos mensajes políticos.

Pues ahora, la líder de Más Madrid, Mónica García, se ha decidido a juntar ambas vertientes y cada mañana regala un pack de consejos a sus seguidores en Twitter y también a los que la siguen solo para criticar lo que dice.

El de este viernes, por ejemplo, recuerda cómo se puede hacer hielo para los que no conocían este complicadísimo proceso. Por otro lado, hace un recordatorio sobre los que hablan de inseguridad por limitar las horas de luz en los escaparates.

Buenos días. Para hacer hielo pongan agua en una cubitera, métanla en el congelador y recuerden que quienes hablan de inseguridad por apagar escaparates han recortado un 50% el presupuesto contra la violencia machista. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 5, 2022

Pero hay más. Estos son algunos de los consejos veraniegos de Mónica García en los últimos días.

Buenos días. Si están en la piscina dúchense antes del baño, no se desplacen descalzos y recuerden que Ayuso tiene apagadas las urgencias de los centros de salud desde hace 28 meses. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 4, 2022

Buenos días. Para regar las plantas en verano háganlo a primera hora, no mojen las hojas y recuerden que con la excepción ibérica hoy tenemos el precio de la luz 360€ más bajo que Francia y 236€ que Alemania. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 3, 2022

Buenos días. Si están en la playa vigilen sus pertenencias, hidrátense y recuerden que 1800 niños y niñas de la Cañada Real llevan casi dos años con esa falta de luz que según Ayuso genera "oscuridad, pobreza y tristeza". Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 2, 2022

Buenos días. Hoy 1 de agosto, si tienen la suerte de viajar, tengan cuidado con los líquidos en el avión, enrollen la ropa para ganar hueco y recuerden que en la sumisión química el único responsable es el agresor y nunca la agredida. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 1, 2022

Buenos días. A las puertas de otra operación salida y retorno, ya saben: eviten las prisas, no utilicen el móvil al volante y recuerden que las becas para ricos no son becas, son paguitas. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 31, 2022

Buenos días. Hoy 30 de julio coman alimentos frescos, eviten el deporte en las horas centrales y recuerden que tanto banca, eléctricas y petroleras han batido récord de beneficios con los precios disparados. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 30, 2022

Buenos días. En este día de finales de julio protéjanse del sol, refrésquense y recuerden que la reforma laboral que el PP votó en contra ha logrado la tasa de paro más baja desde 2008. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 29, 2022

Sus consejos han triunfado en las redes con miles de 'me gusta'. También muchas respuestas con una cantidad sospechosamente alta de tuiteros anónimos y con banderas insultando, pero también muchos aplausos.

