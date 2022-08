Por Tremending

Hay crímenes que no deberían quedar impunes, pero en esta época hay uno que, por encima de todos, merecería la estricta aplicación de la justicia sin paliativos. Hablamos de los malhechores que se beben el agua fría de la nevera y luego no la reponen. Código Penal para esos maleantes y nuestra condena más enérgica. Solo se podría contemplar un indulto si muestran arrepentimiento y no reinciden.

Ahora la periodista y humorista Irene Ramírez, que lo viene petando en plataformas como Tiktok, Instagram o Twitter, ha resumido este mal de nuestra sociedad con un desternillante vídeo sobre el caso de 'la botellita'.

Mi novi0 se ha vuelto a dejar la botella sin rellenar y he tenido que intervenir aunque haya venido la justicia a por mí nO ME ARREPIENTO DE NARA pic.twitter.com/42OCBkcBT4 — Irene Ramírez (@IreneRamirezzz) August 7, 2022

Como las mejores (o peores, según se mire) crónicas televisivas de sucesos, ha reconstruido el caso de un desaprensivo novio que un día de 48 grados provocó que su pareja se encontrase con el peor de los panoramas al ir a "beber agua fresquita": la botella vacía.

Todos hemos convivido con este tipo de personas (por llamarlos de alguna manera). Solo espero un juicio justo y que, llegado el momento, la indulten si es necesario.

Todo mi apoyo. — Diego (@diegocabrerap) August 7, 2022

La crónica, a la que no le falta de nada, con reportera, declaraciones de una agente de la Paw Patrol y una 'experta en Sentido Común', ha hecho las delicias de los internautas que lo han convertido en uno de los virales del momento.

JAJAJA NOOOOO TAMARA TIAAA weno te lo paso a ti si te lo paso 😇 — Irene Ramírez (@IreneRamirezzz) August 7, 2022

¡Eres una artistaza y ya tengo ganas de volver a echar un ratito contigo! pic.twitter.com/YeSuOonXiQ — Josefa Ros Velasco (@JosefaRosUCM) August 7, 2022

JAJAJAJAJA illa, no puedo contigo!!! 🤣🤣🤣 — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) August 7, 2022

Es tremenda! La disfunción total es que a mi me pagaron por darle clases cuando en realidad debería pagar yo para que me las diera ella! JEFAZA! — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) August 7, 2022

Te adoro — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) August 7, 2022

Necesito más opiniones de la gran experta en sentido común, Dolores Delano.

😂 wtf — Alejandro Gonzalez (@Ivan315513) August 7, 2022