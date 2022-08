La lección de un padre a su hijo por no querer una videoconsola rosa: "Me duelen las manos de aplaudirle"

Un tuitero se dispuso a vender una videoconsola, concretamente una de color coral, en una web de venta de productos de segunda mano y, sin quererlo, se convirtió en testigo de primera fila de la lección de un padre a su hijo.

Cuando la venta ya parecía cerrada, recibió una respuesta de quien iba a comprarle el artículo disculpándose y explicándole el motivo: "El niño dice que no la quiere rosa porque es de chicas. Así que le voy a castigar sin comprarle ninguna".

Aunque la sociedad poco a poco va superando unas convenciones antiguas y sexistas que llegan hasta a definir los juguetes que se regalan a niños y a niñas, o incluso a los colores, no todo está resuelto. Afortunadamente, son los propios niños los que muchas veces también dan lecciones a sus padres en este sentido.

La lección de este padre a su hijo ha hecho este hilo uno de los virales del momento que ya ha gustado a más de 33.000 personas en Twitter. En las respuestas se ha generado incluso un pequeño debate.

El niño estará preocupado por que no le digan que es una nenaza y/o porque ha aprendido esa clase de prejuicios y mierdas. La solución no es no comprarle ninguna, es hablarlo con él e identificar qué le pasa y qué miedos puede tener. Pasar de él no va a hacerle nada bueno. https://t.co/w3mFMVsjn1

— Rosa María García (@__erosgarcia) August 7, 2022