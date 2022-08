La reacción de Ibai Llanos a un comentario tránsfobo sobre Villano Antillano en su directo: "Aquí no entras"

Por Tremending

Los comentarios en redes sociales pueden destilar mucho odio y muchos personajes de ese mundo optan ignorar aquellos que son ofensivos. Lejos de eso, Ibai Llanos recibió un comentario cargado de odio y decidió no dejarlo pasar.

Claro y conciso. Hacen falta más @IbaiLlanos en internet. pic.twitter.com/fdlAeGGv6h — Marc Gabernet (@marcgabernet) August 6, 2022

El streamer respondió a uno de sus espectadores que había hecho un comentario tránsfobo sobre la cantante Villano Antillano, que recientemente aumentó su popularidad por su sesión con el productor musical Bizarrap.

Ibai decidió no ignorar el comentario y dejar claro lo que opinaba: "Si eres tránsfobo aquí no entras", sentenciaba. Además de mandar a paseo de sus directos a quien lanzase ese tipo de comentarios.

Sobre este tema, Ibai ya había presentado su opinión. Aparte de reconocer que no conocía mucho del tema (algo no muy común en figuras de su calibre), instó a respetar a todo el mundo mientras no sea "imbécil".

Aquí @IbaiLlanos sobre las personas trans. Qué suerte que peña con tanta audiendia (joven además) esté diciendo cosas como estas. Una muestra más de que no ser tránsfobo no es tan difícil. pic.twitter.com/RILJj3Jzk5 — Mario (@MMunera) February 6, 2021

El vídeo tiene unos días, pero se ha estado moviendo en redes y los tuiteros han alabado la posición de Ibai.

Este es tu ídolo? Porque el mío si https://t.co/eUujAgpnRV — Bar.🇮🇨🤙🏼🏳️‍🌈🖖🏻💜 (@Barbarrosita) August 7, 2022

De todos los influencers que hay, Ibai es la máquina máxima. https://t.co/1arMKL5Nnn — Igor 🔻 (@Igorag26) August 7, 2022

Hicimos famoso a la persona correcta. https://t.co/CfSarhGpvB — Fitlósofo (@fitlosofo) August 7, 2022

Que hiciesemos el mas popular a Ibai me parece lo correcto https://t.co/pDlvLX3P8x — Alejandro 🎮 (@AlejandroFdz_) August 7, 2022

el verdadero hemos hecho famoso a la persona correcta https://t.co/rR9trhIkPd — ana 🧁 (@cosiendorazones) August 8, 2022

Este chico cada vez me cae mejor https://t.co/aULv6qEB0T — Teresa de la Torre (@tdelatorreh) August 8, 2022

Para mí es un orgullo que este crack sea de Bilbao👏 https://t.co/dSNSmXmYlN — ¿Vergüenza? Vergüenza robar (@yquetepillen) August 8, 2022

