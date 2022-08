El error tipográfico en el pasaporte que ha costado muy caro a un tuitero: "Te puedes quedar en tierra"

Los viajes pueden resultar muy estresantes, sobre todo aquellos que requieren de la tramitación previa de permisos y visados. Un tuitero creyó tenerlo todo preparado para su viaje a Estados Unidos, pero se encontró con un problema inesperado en el aeropuerto.

🚨 Si has renovado recientemente tu pasaporte esto te interesa 🚨 Las últimas remesas de pasaporte en España empiezan por PAO, pero la tipografía está llevando a confusión ya que parece que sea PA0. Mucho cuidado, sobre todo si viajas a EEUU. Te puedes quedar en tierra (I did). pic.twitter.com/WXiJxPEfd7

Para viajar a EEUU por turismo hay que rellenar el formulario ESTA, tienes que tenerlo aprobado para poder subir al avión. Sin ESTA aprobada y asociada a tu número de pasaporte, no vuelas. Period. El tema del PAO/PA0 nos está dejando en tierra a más de uno, ¡miradlo bien!

El tuitero descubrió cuando realizaba el check-in que había una errata en su documentación para poder acceder al país. Y es que había renovado el pasaporte recientemente y el nuevo diseño le había jugado una mala pasada.

Afortunadamente la ESTA se aprueba con bastante rapidez, no suelen tardar más de una hora. Pero si tienes mucha mala suerte como tuve yo y no descubres el error hasta llegar a la puerta de embarque, te puedes quedar tirado. No es divertido, creedme.

— Nacho Carretero Molero (@carreteromolero) August 9, 2022