Un artículo insinúa que relajarse en vacaciones no es tan bueno y los tuiteros estallan: "Lo bueno es echar hormigón en Écija a las 4 de la tarde"

Por Tremending

Todo el año trabajando, madrugando y sufriendo estrés a diario, y encima agradecidos de tener trabajo. Y eso por no hablar de los que aguantan jornadas maratonianas en sectores como la hostelería. Pero al fin llega el esperado verano y con ello unos pocos días para relajarse y no preocuparse por nada ¿no? Bueno, pues no.

De hecho la OMS recomienda que lo ideal de vacaciones es llamar a tu jefe cada 8 horas para preguntarle si necesita algo. https://t.co/GktKCT7PA0 — Moe de Triana (@moedetriana) August 10, 2022

El diario El Mundo ha publicado un artículo titulado: "¿Y si relajarse en vacaciones no fuera tan bueno como nos creemos?". Y este texto se lo sacan por un estudio de la "Universidad de Giorgia" publicado en la revista 'Psychiatry Research', según dicen, que explica que "un estrés moderado activa los procesos de resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación y de superación psicológica después de haber estado expuestos a tensión o adversidades"…

¿Y si trabajar una media de 250 días al año, aproximadamente 8 (o más) horas al día, no fuera tan bueno como nos creemos? https://t.co/AKFFW2VrEG — Rafa Downey Jr. (@Rafa_Garcia94) August 10, 2022

A ver, tampoco somos expertos aquí, pero no sé si de lo que se supone que dice ese estudio se puede concluir esa movida de las vacaciones, la verdad…

Os ahorro entrar en la noticia. No han entendido el estudio. Un cierto nivel de estrés permite desarrollar mecanismos para superarlo. Es el concepto de "hormesis" o "lo que no te mata te hace más fuerte". Relajarse en verano ES parte de este ciclo y ES bueno. https://t.co/9LUu2Q0Wj8 — Gemma Goldie (@gemagoldie) August 10, 2022

Pues fíjate, creíamos que Toni Cantó y Felipe VI eran unos privilegiados y resulta que igual no.

Lo único bueno es trabajar como si estuvieras recogiendo algodón en Alabama en 1859. https://t.co/dfBzuYXEIZ — Siberet (@SiberetSiberet) August 10, 2022

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha dejado su opinión en forma de comentario irónico.

Ni las vacaciones son tan buenas ni la esclavitud tan mala https://t.co/ouCjoho5sB — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 10, 2022

Estas son algunas de las airadas reacciones que el texto ha provocado en las redes.

Lo bueno es ponerse a echar hormigón en Écija a las 4 de la tarde. Eso es lo bueno. https://t.co/KE3doRbp3h — Manuel Martinez (@NoloNefer4) August 10, 2022

¿Y si tener vacaciones no es tan bueno?

¿Y si la esclavitud no es tan mala?

¿Y si os vais a la mierda? https://t.co/r7cez3FmEw — Javier Durán (@tortondo) August 10, 2022

¿Y si leer a los grandes medios no fuera tan bueno como creemos? https://t.co/3e88YwWJN8 — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) August 10, 2022

Pues nada voy a tomar zumo de cortisol a ver si me muero. https://t.co/XH4O7aqnTZ — Nidea (@nyconene) August 10, 2022

No sé pero lo de "en vacaciones" asociado a un estudio de la Universidad de Giorgia (sic) os lo habéis sacado vosotros del mismísimo papo https://t.co/9r1C6817za pic.twitter.com/SvCVfusmpM — PutoMikel (@PutoMikel) August 10, 2022

Ahora las vacaciones también son malas. pic.twitter.com/QMSxs7tmFh — Daniel Freire 🇪🇦 (@DanielF26008111) August 10, 2022

Lo recomendable en vacaciones es estar picando datos en una tabla de Excel. https://t.co/XkANb0ov8q — Ruffles (@TraedRuffles) August 10, 2022

Mejor no irse de vacaciones 🤡 — hermoso (@hermoso67100881) August 10, 2022

Pero q gilipollez es esta? — Juan (@machotesur) August 10, 2022

