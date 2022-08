Un responsable de Vox vuelve a usar un bulo, ahora para criticar a una periodista, le dejan en evidencia y días después sigue sin borrarlo

Por Tremending

En los últimos días hemos visto en primera fila y con palomitas cómo funciona un bulo. Un tuitero se inventó una burda historia y acabó siendo retuiteada por periodistas y políticos de derechas, incluidos exdirectores de algunos de los medios más importantes de este país o cargos de Vox. Todo ello pese a que la fuente era un tuitero con una foto de Calimero. Increíble pero cierto.

Pero la cosa es diaria, especialmente cuando hablamos de la ultraderecha. Esta semana hemos tenido otro caso. El pasado lunes, el responsable de prensa de Vox, Juan E. Pflüger, retuiteó un vídeo diciendo: "Usain Bolt muestra más respeto a nuestro himno que la periodista de la televisión pública española".

Usain Bolt muestra más respeto a nuestro himno que la periodista de la televisión pública española. Todo un ejemplo de deportista. Quien es grande dentro de la pista, lo es fuera. 👏👏👏 https://t.co/vN7meEIUkM — Juan E. Pflüger 🇪🇦 (@Juanerpf) August 8, 2022

No hace falta ser un genio o responsable de prensa de un partido para saber que ese vídeo es falso. Un montaje.

En él aparece Usain Bolt siendo entrevistado por una periodista de TVE. En un momento dado, el plusmarquista le pide parar para escuchar un himno, y en el vídeo suena el español. Sin embargo, ese momento es bastante conocido y lo que en realidad sonaba era el himno de EEUU. Alguien lo cambió por el de España.

La propia periodista que aparece en el vídeo lo ha explicado en Twitter.

Veo que han manipulado una de las entrevistas que hice cuando trabajaba en @rtve para engañar con un bulo. A los que os interese la verdad, este es el enlace a la entrevista y el audio original. https://t.co/LwEnuiC31d — Izaskun Ruiz (@izaskunruiz) August 9, 2022

Incluso el autor del vídeomontaje lo ha aclarado.

Juan amigo que me lo he inventao 🤙 — Conde de Alameda (@Ycondedealameda) August 8, 2022

Uno podría pensar que el responsable de Vox se ha equivocado sin mala intención, pero cuando días después no ha borrado el tuit pese a los avisos y se ve cómo sigue publicando otras cosas, no parece que sea el caso. Parece más bien que lo ha dejado ahí a la caza de más incautos. Para el que tenga un mínimo de interés en informarse y no tragarse bulos, ahí están los tuits de los que han criticado un nuevo bulo desde Vox.

Es que os coméis cualquier bulo por cutre que sea, así con todo… — Andy 🌽 (@andy_crzz) August 8, 2022

Te las comes dobladas, Juanito.https://t.co/MBi5gyTa1Y — Beard Sabas (@RedMamba24) August 8, 2022

Veis una banderita y os las meten dobladas….. 🤦🏻‍♂️https://t.co/SUaTylxfZX — JM 🔻 (@laparejadegolpe) August 8, 2022

ahí es nada, el responsable de prensa… 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/uFCthjtD3J — Patri Pérez 🔻 (@Patri_Perez) August 9, 2022

El responsable de prensa de Vox se come un bulo como una casa… ironico — Ezcopeta (@jorgepe_el_esco) August 9, 2022

Es un montaje. El himno que suena es otro. Os ponen la trampa y caéis como moscas — S A N T I (@santibjrcooper) August 9, 2022

Donde no hay mata, no hay patata… — Hecesconueces (@hecesconueces) August 9, 2022

Responsable de prensa??? JAJAJAJA Menudo nivel tenéis todos ahí — Jesus Rodriguez (@trisuso) August 10, 2022

Responsable de prensa.

Se traga un bulo "doblao".

Le da igual, ni borra, ni rectifica, ni nada. https://t.co/65DcRI5oup — Javi (@javitpa) August 9, 2022

"Tragabulos", ese nuevo juego que le gusta a la ultraderecha española. https://t.co/BdUHSCSG9E — Pablo de la Chica (@pablodelachica) August 8, 2022

Tremending, la sección de humor satírico, entretenimiento y denuncia de 'Público'. Porque hay chistes que explican mejor la realidad que cualquier artículo.