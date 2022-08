Así se luchaba contra la pandemia cuando no había mascarillas

Una mujer hace la compra con un plástico en la cara / TWITTER

Hace ya dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por el covid. Desde entonces, hemos pasado por confinamientos, toques de queda y varios litros de gel desinfectante. Las mascarillas se han convertido ya en un complemento más de nuestro día a día, pero sus inicios fueron ciertamente turbulentos.

El miedo, la alerta, el desconocimiento y la falta de stock obligó a la todo el mundo a ingeniárselas con mascarillas caseras. Eso de "FFP2" o "KN95" era un lenguaje completamente desconocido para la población.

Los tuiteros han querido mirar atrás, en concreto, a las primeras fases de la pandemia. Poco a poco la sociedad recupera su vieja normalidad y, por suerte, también el sentido del ridículo. Sin duda, hay muchas razones por las que el mundo no estaba en su mejor momento, allá por 2020.

Never forget March 2020 pic.twitter.com/FG4OD5sSPg — Samantha (@itssamanthaaaa_) August 10, 2022

"Marzo de 2020, la gente estaba perdiendo la cabeza", comenta la tuitera.

March 2020, people were losing their minds pic.twitter.com/DYBL8WWtMM — Samantha (@itssamanthaaaa_) August 10, 2022

Un usuario portugués ha contestado al hilo recopilatorio con una foto de un hombre con una lechuga en la cara. "En Portugal teníamos esto", explica. Consuela ver que había gente peor que en España.

In Portugal we had this ! pic.twitter.com/ZFxFd4KWcy — KrOOb ⚡ (@The_KrOOb) August 12, 2022

"Estaban asustados porque no sabían qué iba a pasar", justifica otro usuario, que pide respeto a quienes aparecen en las imágenes. "El consejo no comparte tu opinión", le contesta chistosamente otra persona que adjunta otra foto de gente con bidones de agua.

The council does not share your opinion pic.twitter.com/0MtyZLWKgE — S(UMMER LOVER) 𒌐 (@L1L_J0int) August 11, 2022

Le Glow up pic.twitter.com/FbnksOSWkh — Ra's al Ghul (@ccrocheur) August 11, 2022

Para no olvidarlo nunca… https://t.co/4Wt5ocSjRx — Sara Lospitao (@Lalospi) August 12, 2022

