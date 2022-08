La 'tiktoker' Jax triunfa con una canción contra los cánones de belleza de las marcas: "Himno de la vida"

Por Tremending

La tiktoker y cantante Jax arrasa en las redes sociales con su canción Victoria's Secret, donde carga contra las marcas por sus cánones de belleza y la influencia que tienen en las niñas. "He escrito una canción para la niña que cuido", arrancaba diciendo en un vídeo subido a Tiktok.

Explicó que la menor fue a comprar con un grupo de amigas bikinis en Victoria's Secret y otra le espetó un comentario sobre su físico. Un ejemplo más de la influencia que tienen los cánones de belleza en las mujeres y niñas.

"Dijo que el bikini me hacía gorda y plana", añadió la menor. Ante esta situación, Jax decidió componer una canción. "Te he escrito una canción porque a tu edad tuve problemas con la comida y me hubiera gustado que alguien me hubiese dicho esto", le explicó la cantante a la menor.

Con frases como "ojalá de pequeña me hubieran dicho que no todos los cuerpos son iguales" o "sé el secreto de Victoria's Secret, es un viejo que vive en Ohio que hace dinero con chicas como yo", la canción triunfa en las redes.

He subtitulado este vídeo de @Jax porque es lo más bonito que le ha pasado a la internet en mucho tiempo. pic.twitter.com/0UtpqHdg6U — Súbete a la nutria (@subetealanutria) August 10, 2022

Empecemos el viernes con esto. https://t.co/dh49pxRR6y — Vicente Ruiz (@vicenteruiz_f) August 12, 2022

Y no es para menos, ya que la extrema delgadez se muestra en la inmensa mayoría de las campañas publicitarias de las marcas. La repercusión de la canción, que ha entrado en la lista de Billboard Hot 100, hace que este tipo de mensajes llegue cada vez a más mujeres y niñas.

Para todas las niñas 😍💜💜💜 https://t.co/PIeoEdRkOY — Silvia Radfem🦖 #WomenWontWheesht (@RadfemSilvia) August 12, 2022

HIMNO DE LA VIDA ♥️ https://t.co/l3gCVHvMli — ana morgade (@ana_morgade) August 12, 2022

Ojalá más chicas así, hablando con niñas con toda claridad. https://t.co/5XoRFOw2jb — sǝpǝɔɹǝꟽ🔻Returns ⛔🖤NO DM🖤⛔ (@MMLLB2_1963) August 11, 2022

ahora mismo se lo voy a enseñar a mi sobrina de 10 años 💜✊🏻 https://t.co/h95l73Y39J — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) August 11, 2022

Oh!!! Ponedle este vídeo a todas vuestras hijas por dios!!!! Maravilloso!!! Victoria's Secret was made by a dude!!!! https://t.co/W4RhGuXqe8 — La gorda va a hablar (@LaGordaVaHablar) August 11, 2022

