Bertín Osborne dice que "se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista" y se lía: "También se llama cantante a cualquier cosa"

El verano es el momento perfecto para llamar a según que personajes para hacerle cuatro preguntas y sacar un titular jugoso.

"Se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista" https://t.co/xNiH76RWTt

Y funciona a la perfección. En este caso, Bertín Osborne ha declarado que "se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista" y venga a correr las interacciones.

Es comprensible, ante semejantes afirmaciones la gente salta y cuestiona que puede que no sea del todo acertado. O incluso que se esté planteando del revés.

¿Qué se hace ante un titular que busca de manera intencionada reacciones y a su vez blanquea el fascismo? La eterna pregunta sin respuesta.

Ignorar, responder, citar, retuitear, pasárselo a esa abuela fan de Bertín… cada uno decide cómo actuar.

Se llama comunista a cualquier cosa que no sea facha. https://t.co/Q2lAzhKjXX

O sea, Bertín, que no se puede generalizar el uso de la palabra "facha" pero sí el de la palabra "comunista".

Facha o no facha, lo que está claro es que es un cachondo: antisistema, dice.

Antisistema tributario desde luego, eso no lo discutimos, no? https://t.co/OEP5uDzaYa

— 𝓡𝓪𝓾𝓵 𝓖𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪 ☯️ (@raulgracia70) August 18, 2022