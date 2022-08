Rick Astley hace las delicias de internet y repite el vídeo de 'Never Gonna Give You Up' 35 años después: "Sigue siendo un temazo"

Por Tremending

La canción y videoclip de Never Gonna Give You Up de Rick Astley son tesoros de la cultura popular. Y tras revivir gracias a las bondades de internet, el cantante (y una compañía de seguros) han hecho un regalo a todos los fans.

Rick Astley repite el vídeo de 'Never Gonna Give You Up' 35 años después. pic.twitter.com/X6oNP1gg44 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) August 18, 2022

Una compañía de seguros ha grabado un anuncio con el cantante recreando el mítico vídeo 35 años después para la alegría de los tuiteros.

La canción de 1987 tuvo una segunda vida en internet después de que apareciese el fenómeno del 'rickrolling', que consistía en invadir las respuestas a tuits con el videoclip, ocultando el enlace para que una vez abierto se encontrasen con la sorpresa. El fenómeno fue a más e incluso compañías como Youtube lo pusieron en práctica.

La reedición está circulando como la pólvora por todas las redes sociales, con fans de todo el mundo felices por la vuelta de una canción icónica.

35 años después y sigue siendo un temazo https://t.co/kRU2D1do0w — Rafael Hernández (@RafaelLifecoach) August 19, 2022

Ya denle todos los premios a esta maldita publicidad. https://t.co/nmmQloLy9O — Geno (@Geno_AyS) August 18, 2022

Rick Astley es el rey de internet y no pienso discutirlo con nadie https://t.co/iI8KN68HE0 — Jhonatan Ortiz (@Un_Jhona) August 18, 2022

Alv esta igualito https://t.co/5vxGDCuisF — Tommy Shelby (@TomasShelbyPB) August 18, 2022

Joyita 🤘🏻 https://t.co/yGmH9RRm1G — M A R I A N ALFARO (@eme_alfaro) August 18, 2022

Revivió la industria de la música 🚬 https://t.co/e1HjQy643Y — VicReviews #BCMovie2023 (@vic_reviews) August 19, 2022

No tiene ya esa cara angelical, pero si su voz característica. Me gusta😜🤩 https://t.co/ts0yrlBWpg — Capri_baby (@Capribaby1) August 19, 2022

Algunos no han podido evitar fijarse en que Astley se conserva bastante bien 35 años después. Sigue manteniendo esa voz profunda y su tupé característico. Otros van más allá y se atreven a bautizarlo como 'el Jordi Hurtado del pop'.