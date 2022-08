Mujeres finlandesas publican sus vídeos de fiesta en solidaridad con su primera ministra: "Nos pasa a todas"

Por Tremending

Los vídeos de una fiesta en la que aparece la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, recorrieron el mundo la pasada semana. Esto se debió a una filtración cuando Marin se encontraba dentro de su entorno más íntimo.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin. To show "Solidarity with Sanna" pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022

Las imágenes generaron todo tipo de comentarios, desde acusaciones de consumo de drogas hasta mensajes de apoyo por esta violación de su intimidad.

Ante esta situación, otras mujeres finlandesas han compartido sus vídeos más embarazosos estando de fiesta para solidarizarse con su primera ministra.

"Solidaridad con Sanna. Nos pasa a todas. Un vídeo mío, muy secreto y estúpido, estando borracha con mis amigos. Filtrado por mí misma", decía uno de los mensajes.

Todo este asunto ha generado un gran debate sobre qué pueden hacer o no las personas que ocupan altos cargos y sobre su derecho a la intimidad.

Solidarity with Sanna. Happens to all of us. Very secret, stupid, drunk video of me and my friends!!! Leaked it myself.@MarinSanna #Solidarity #workhardpartyhard pic.twitter.com/kpViyRPJD6 — Kadrisant (@KadriVilen) August 20, 2022

In solidarity with Sanna, I will now post this video of myself dropping @misstessowen on the dance floor at her bachelorette party last month pic.twitter.com/djy0NEANPA — Laura Bassett (@LEBassett) August 20, 2022

El caso de Marin se ha visto agravado por tratarse de una mujer en el cargo, lo que ha provocado grandes cantidades de mensajes machistas. Las mujeres finlandesas se han puesto de su lado.