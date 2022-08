Leticia Dolera zanja el tema de la primera ministra finlandesa: "Ya podemos volver a hablar de los asesinatos machistas, del cambio climático…"

La polémica alrededor del vídeo de fiesta de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha acaparado la atención en los últimos días. Y ni siquiera desde el enfoque correcto.

Incluso la televisión pública alemana se ha dado cuenta de esta situación y ha dado carpetazo a este tema con cierta dosis de sentido del humor: "Mujer finlandesa se somete a un test de drogas tras la filtración de imágenes en las que aparece de fiesta con amigos como una persona completamente normal", titulaba la cadena.

Finnish woman takes drug test in the wake of leaked footage showing her partying with friends like a completely normal person: https://t.co/l1vgH8Tyzc pic.twitter.com/apni1gamOe

— DW News (@dwnews) August 19, 2022