Una psicóloga recoge las 13 reflexiones "que necesitas leer" sobre el trabajo: "Espero que ayuden a alguien"

Una psicóloga ha realizado 13 observaciones a través de su cuenta de Twitter sobre el trabajo. Unas reflexiones que pueden servir de ayuda a muchas personas para entender el empleo desde otro punto de vista.

La usuaria recuerda que el puesto laboral no es un lujo o un capricho ni tampoco un favor que la empresa hace a un trabajador. También remarca que "no hay ninguna relación entre esfuerzo, horas trabajadas y salario. Tampoco con tu inteligencia".

Además, aborda la salud mental y la relación con el tiempo que las personas dedican a trabajar. "Actualmente muchos trabajos tienen una carga mental tan alta que es insostenible realizarlos durante 8 horas. La gente está ahí pero no está trabajando", argumenta. A continuación os dejamos los consejos de la psicóloga.

13) Bonus porque no me gustan los números pares: eres SUFICIENTE otra vez.

Me escriben muchas personas frustradas por lo mal que se sienten en su trabajo o con el trabajo que tienen porque no es importante o porque no encuentran trabajo porque no son suficientemente buenos.

Es agotador tratar con todos estos mitos.

Espero que ayude a alguien.

— Sandra (@sandraparmo) August 22, 2022