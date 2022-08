De operario en una fábrica a modelo de éxito: el tiktoker Khaby Lame impresiona con este vídeo que muestra su radical cambio de vida

El tiktoker Khaby Lame ha publicado un vídeo en el que muestra cómo ha cambiado su vida en los últimos años, cuando se dedicaba a ser operario de máquina en una fábrica cerca de Turín, done acabó despedido. Esto provocó que volviera a casa de sus padres.

Más adelante y en el marco de la pandemia, se dedicó a elaborar vídeos cómicos que consiguieron un éxito abrumador. La mayor parte de ellos tenían un elemento común: su particular mueca facial que ha llegado a todo el mundo.

Khaby Lame no solo se dedica a la creación de contenido humorístico, también ha participado como modelo en campañas de grandes firmas como Boss, que ha empleado su imagen para grandes carteles. La publicación que ha compartido está acompañada de la siguiente descripción: "Nunca dejen de crecer y siempre crean en sus sueños".

Never stop growing and always belleve inyour dreams 🥹 I love you all ❤️ pic.twitter.com/9r8yVcRCLd

— Khaby lame (@KhabyLame) August 21, 2022