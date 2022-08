La tajante reacción de un padre a la pregunta de su hijo que ha alborotado a los tuiteros: "Ceno por ahí, ¿os importa?"

Las relaciones entre padres e hijos ya no son lo que eran. Eso dicen algunos. Otros piensan, sin embargo, que no han cambiado tanto, que solo cambian los medios por los que nos comunicamos.

Este dilema tan complejo mejor se lo dejamos a filósofos y sociólogos. Mientras averiguan la respuesta, los tuiteros están reaccionando a la clara respuesta de un padre a su hijo cuando este le dice que va a cenar "por ahí".

Lo que en un primer momento parece un mensaje sencillo acompañado de una respuesta inocente —"¿Os importa?"—, finalmente acaba en un tuit viral que ha recibido cientos de reacciones. ¿El motivo? La contestación del padre: "A mí me la pela".

Los usuarios de Twitter no se han podido contener y rápidamente se han puesto a golpear el teclado para publicar respuestas muy variadas. Muchos se han sentido identificados.

me hizo acordar a cuando lo llamé a mí papá para decirle si me podía quedar a comer en lo de Zoe y me contestó QUEDATE PORQUE NO TE SOPORTO buenoooo https://t.co/WloDs4yVzZ

— sof (@sof_lodos) August 24, 2022