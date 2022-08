Nace el 'Tinder de derechas' y se desata el despiporre: "Darwin haciendo de las suyas"

Por Tremending

Una aplicación ha nacido para revolucionar (aunque no les gusta demasiado esa expresión) las citas por internet. Se llama The Right Stuff y se lo denomina como el 'Tinder de derechas'.

Este nuevo portal pretende unir a hombres y mujeres de corte conservador en Estados Unidos. Cansados de ser rechazados en las demás aplicaciones de ligoteo, han decidido unirse en una comunidad donde todos puedan ser insufribles juntos.

Aunque de momento no aterrizará en España, que no sorprenda si acaba instaurándose. Nuevas Generaciones y los campamentos carlistas se relamen con la posibilidad de aumentar su número de miembros en el futuro.

Los usuarios españoles están deseando conectar con su pareja perfecta de derechas. Para dejar mensajes como: "¿Eres una comisión? Porque estoy deseando llevarte a mi casa" o "Eres una alumna de colegio privado, porque te has ganado una beca a mi corazón". También hay algunos clásicos "Tu y yo. Huyendo juntos a Abu Dabi. Piénsalo".

Darwin haciendo de las suyas https://t.co/RihZXWIY5t — Elsa🌿 (@elsalopezsan) August 23, 2022

El aunque pases una mala racha nunca te tires a un facha en su máximo esplendor https://t.co/xuenq3ADd5 — Pablo 🍋🇹🇷🐇 (@PabloNM2112) August 23, 2022

En The Right Stuff consideran que las Apps de citas se han vuelto "woke" e invitan a "conectar con gente que no se ofende por todo". Su estrategia comunicativa es la habitual de la extrema derecha dentro y fuera de EEUU: rebeldía impostada contra lo "políticamente correcto". pic.twitter.com/lUwF2t7sCb — Laura Méndez (@lmendezgr) August 11, 2022

Acabo de ver un vídeo de una nueva dating app que se llama "the right stuff" para conservadores, si eres mujer no pagas pero si eres hombre si, solo para parejas heterosexuales y el vídeo termina diciendo "we need to get back to the right way of dating" Send help 😭😭😭😭 — not today satan (@ilovebacci4ever) August 14, 2022

pense que era broma 😳 https://t.co/N1aNsBADog — mara (@mara875) August 15, 2022

HORROR!

De verdad esto parece una parodia sacada de SNL So f*ck*ng dis👏🏼gus👏🏼ting👏🏼 https://t.co/WMhz9mSBQj — ❤️‍🔥 motomima ❤️‍🔥 (@_m0t0mima_) August 16, 2022

Esta noticia ha generado mucho cachondeo entre los tuiteros porque no se molestan ni en disimular. Desde el spot, en el que solo sale gente blanca adinerada, hasta el hecho de que tan solo permiten las interacciones entre hombres y mujeres y que no paren de jugar con la dualidad de "right" (significa 'derecha' y 'correcto' en inglés).