"¿Que me pesa el culo?": una ciclista deja sin palabras a un hombre tras soltar un comentario machista

Por Tremending

El machismo vuelve hacer de la suyas. Durante una prueba ciclista en Fortuna (Murcia), una de las competidoras, Cecilia Sopeña, tuvo que sufrir un desagradable comentario por parte de un hombre: "¡Te pesa el culo!", exclamó.

La ciclista, que no dudó en parar, se dio la vuelta y preguntó quién había sido el autor del comentario. "Te pesa mucho el culo, ¿te pasa algo?", volvió a repetir este hombre, quien aparentemente no se mostró preocupado de ser grabado.

"Tira a tomar por culo tú", responde Sopeña, quien le recrimina el inapropiado comentario ya que había sufrido problemas de trastornos alimenticios. A este respecto, la ciclista añadió: "¿Que me pesa el culo? ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir toda mi vida con el peso para que tú me digas eso?".

Tras reanudar su marcha, el público asistente aplaudió la intervención de esta mujer. En los rótulos del vídeo, compartido primero en Tik Tok y luego en Twitter, Sopeña reflexiona acerca de que "lo triste es que personas como esta nunca van a entender nada".

Hombres gilipollas volumen he perdido la cuenta.

Ole a la chica por contestarle. Y a él que le den por saco, que huevos de meterse así con una atleta… pic.twitter.com/EjDoUSV0hm — Lady Baenre 💗💜💙 (@MissBaenre) August 21, 2022