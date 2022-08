El gesto de un camarero que se ha ganado el corazón de los tuiteros: "No hay que perder la esperanza de que hay mucha buena gente"

Por Tremending

A todo el mundo le ha ocurrido esa situación incómoda de salir a comprar o a tomar un café y olvidarse la cartera o el dinero en casa. Ante esa tesitura, el nerviosismo y todas las soluciones posibles se pasan por la mente.

El otro día haciendo recados entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un €. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle.

(Foto google) pic.twitter.com/r49yyzcGxk — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) August 27, 2022

Me dijo: tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro. Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó € y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo. Quizá os parezca una chorrada — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) August 27, 2022

pero a mi me hizo el día. no todo el mundo lo haría. Ni que decir tiene que siempre que pase por López Gómez ahí me tendrá tomando un café y aquí está mi tweet, de agradecimiento, aunque como ya imaginaréis, al saldar la deuda , le dije que había tenido un detallazo conmigo. — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) August 27, 2022

Un camarero alivió toda esta situación a un tuitero con un simple gesto. El usuario había olvidado el dinero y ya había pedido un café. Al darse cuenta le pidió al camarero que anulara el pedido.

Ante esto, el camarero no le cobró el café en ese momento para que "vuelvas otro día y te tomes otro". "No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo", cuenta el protagonista.

Tras saldar su deuda, el usuario se ha prometido volver y ha recomendado a todo el mundo que pase por Valladolid la Cafetería Mozart.

Otros tuiteros han compartido sus experiencias en el establecimiento y el camarero se lleva todos los elogios. También hay quienes han vivido situaciones similares a la del tuitero con mejor o peor resultado.