"Don't Look Up, versión española". Así resume el divulgador científico Javier Peña su paso por el programa Todo es Mentira, de Cuatro, donde tuvo que debatir el consenso científico sobre la crisis climática nada menos que con Esperanza Aguirre y el ex secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías.

Ayer tuve que defender mi "opinión" frente a dos negacionistas del cambio climático. En 2022. Tras ESTE verano. Aún no he salido de mi asombro. "Don't Look Up", versión española. pic.twitter.com/yuMwyUtG7n — Javier Peña | Hope (@hope_enpie) August 30, 2022

En su tuit, Peña incluye un pequeño extracto de su intervención que es para tirarse de los pelos. Mientras él explica lo que tantas veces han explicado los científicos, Aguirre y Hervías le llevan la contraria entre risas, chascarrillos e interrumpiéndole constantemente.

El momento es tan bochornoso que ciertamente recuerda a la película Don't Look Up, una sátira cinematográfica a la política populista de la extrema derecha y su negacionismo de la crisis climática con evidentes referencias a Donald Trump.

Especial mención a Aguirre, que tras reconocer que no tiene ni idea del asunto, no tiene problemas en criticar y burlarse del divulgador científico entre risas y comentarios. La cara de Peña es todo un poema.

Un nuevo caso donde vemos a un experto en televisión tratando de explicar algo mientas alguien sin conocimientos sobre el tema debate con él. Algo que también hemos visto esta misma semana con el caso de las ocupaciones.