El tuit de un periodista extranjero se hace viral en España tras hablar del "momento 'ya te lo dije'" de Pedro Sánchez

Después de la broma con que Pedro Sánchez es un presidente muy guapo y que tiene a los líderes mundiales fascinados con eso, resulta que al final lo que va a ser verdad es que les gustan las medidas que propone, aunque tarden en darse cuenta.

Esta semana conocimos la decisión de Bruselas de intervenir el mercado eléctrico en la Unión Europea, una medida que el Gobierno español ya había reclamado. Un detalle que este martes quiso comentar el periodista Dave Keating en su cuenta de Twitter, en un mensaje que se ha hecho viral en España.

Spain's PM Pedro Sanchez is likely having an 'I told you so' moment as the emergency energy market reform he's been asking for for months is belatedly being embraced by the Commission and Germany. https://t.co/ZRG1cKjsbb

— Dave Keating (@DaveKeating) August 30, 2022