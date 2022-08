Juanma Moreno afronta la sequía en Andalucía defendiendo que no hay agua para los campos de golf: "Las prioridades están claras"

Andalucía se enfrenta a una tremenda sequía y cuando sus ciudadanos esperan soluciones ante el riesgo de quedarse sin agua, su presidente, Juanma Moreno, se pone a hablar de campos de golf.

Un campo de golf consume al año el mismo volumen de agua que 200.000 personas. En #Andalucía existen 109 campos de golf. Y a @JuanMa_Moreno , hablando sobre la sequía, no se le ocurre poner otro ejemplo que un campo de golf. Votar por imagen no sale gratis pic.twitter.com/J7KDiT5AF6

Y es que la comunidad andaluza lidera, de largo, el ranking de campos de golf en España con 109. Regarlos y mantenerlos consume el agua equivalente a más de un millón de personas.

El principal problema que ve a todo este tema de la sequía Moreno es que no se puedan regar estos campos de golf, "con el consiguiente perjuicio para el turismo"

"En un establecimiento hotelero que tiene un campo de golf, no lo puede regar (…) con el consiguiente perjuicio para el turismo", señalaba el presidente de la Junta de Andalucía.

Los andaluces se han quedado patidifusos viendo cómo las solucionen apuntan a otros frentes cuando la sequía es cada vez más asfixiante.

Esto va para ti, currante, que estás en el paro y no te llega el subsidio para todo el mes, que sepas que este sujeto al que votaste porque te dijo que iba a reducir unos impuestos que tú no pagabas, lucha por el agua para los campos de golf, no para que tú la bebas. https://t.co/079lR3snLG

— Julio García (@Jugar111) August 31, 2022