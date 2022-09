Ayuso culpa a la 'excepción ibérica' de la subida del precio de la luz y contradice hasta a su partido: "La explicación que da es digna de Rajoy"

La cruzada de Isabel Díaz Ayuso contra vaya a saber quien tenga en mente sigue su cauce, contradiciendo a todos los expertos y hasta a su propio partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha culpado a la 'excepción ibérica' del aumento del precio de la luz, cuando todos los expertos y mercados especializados han señalado que gracias a esta medida el precio, si bien ha seguido batiendo récords, se ha reducido en un 18%.

Todo esto ha tenido lugar en una entrevista con Carlos Alsina, quien ha asistido en primera fila a una 'ayusada' de manual, con cierta influencia de la escuela de Rajoy.

Ante la pregunta de Alsina sobre si creía que la 'excepción ibérica' había aumentado el precio de la luz, Ayuso respondía: "Al final lo que hace es incrementar el uso del mismo gas y al final lo que ha hecho es incrementar los precios".

Tras esta respuesta, al locutor no le ha quedado otra que volver a preguntar incidiendo en las funciones que cumple la medida. Ayuso ha apostillado que "dicen que toda la intervención, como ha pasado con el precio de los carburantes, cuando tú los intervienes lo único que hace es disparar como tal el precio del mismo y eso es lo que está pasando ahora con la factura". A lo que ha añadido que "con todos los sectores en los que intervienes y cierras los topes y topes y marcas unos topes que hace que al final se incremente".

Que la realidad no estropee tu teoría económica neoliberal… https://t.co/gFQ8R3uY2u

¿Cuando va a empezar a haber consecuencias a la demagogia? Esto es ROTUNDAMENTE FALSO y no pasa nada. Ok. https://t.co/jgJrcmrm90

A ver: Isabel Díaz Ayuso miente en una entrevista de máxima audiencia con Alsina. Recurre a la falacia de autoridad de forma infantil: "dicen muchos expertos". Alsina no pregunta qué expertos, pregunta "cómo". Y, con ese "cómo", IDA reitera la patraña y ¡A jugar! #MásPeriodismo https://t.co/sozkS8D0Ci

Ella suelta las palabras que quieren oír sus acólitos, sea una burrada o no https://t.co/Kkze8ukZyn

Los carburantes no se han intervenido, se han bonificado. La vivienda no se ha intervenido (ojalá). Y el tope al gas no ha incrementado el precio de la luz. De hecho, aún siendo elevadísimo, es el más bajo de Europa.

Cero datos, solo mentiras que no se le desmienten. https://t.co/rJPrr75qkI

— Ugena (@Rober_Ugena) September 1, 2022