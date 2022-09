Gorka Landaburu y María Jáuregui responden a Cuca Gamarra por sus palabras sobre el traslado de presos de ETA: "No hable en nombre de las víctimas"

Interior ha comunicado el traslado a Euskadi de Txapote, el etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco. Instituciones Penitenciarias también trasladará a 12 presos de ETA, entre ellos, Henri Parot y Juan Luis Rubenach Roiz.

Tras conocerse la noticia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado al Gobierno y también lo ha hecho, como de costumbre, el Partido Popular. La propia secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha publicado un tuit diciendo que "en política hay límites". Muchos tuiteros han respondido a su mensaje recordando que los acercamientos de presos también se han hecho durante los gobiernos del PP:

Más allá de no entender qué problema hay hoy que ETA ya no existe, ¿Aznar recibió 135 apoyos de Bildu cuando no existía Bildu pero ETA sí? https://t.co/bRa21JrPtX pic.twitter.com/TVCZU53S6F

