La crítica de un investigador tras ver a Aguirre y Hervías opinando sobre la crisis climática en el programa 'Todo es Mentira'

Un experto debatiendo el consenso científico sobre la crisis climática con nada menos que Esperanza Aguirre y el ex secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías. Es lo que pudieron ver los espectadores del programa Todo es Mentira hace unos días. El propio protagonista se quejaba posteriormente en Twitter comparando la escena que vivió con la película Don't Look Up y asegurando: "Aún no he salido de mi asombro".

Posteriormente, el programa invitó al investigador y profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos Eloy Sanz. Este aprovechó el programa para criticar lo que había visto, después de que el propio programa le diese pie.

Ayer fui muy crítico con el programa Todo es Mentira (@todoesmentiratv) por cómo trataron el cambio climático el día anterior.

Me invitaron en directo y les detallé mi opinión: pic.twitter.com/sblajNf9zM — Eloy Sanz (@elmanyana) August 31, 2022

En su opinión el debate fue muy perjudicial "porque se puso al mismo nivel a quien aportaba datos de la NASA, del IPCC, del consenso científico, junto con quien daba una opinión de barra de bar", explicó. Su intervención se ha hecho enormemente viral en redes.

Ciertamente, después de la intervención de Sanz, el programa retomó el asunto "para que no quede ninguna duda al respecto", y emitieron un vídeo explicando la importancia que la ciencia da a la crisis climática, citando medios como Science y expertos como Andreu Escrivà.

Aparte de aceptar la crítica, explicaron lo ocurrido llamándolo "No Mires Arriba", por su evidente parecido con la película e incluso añadieron una sección adicional.

Les doy públicamente la enhorabuena por el cambio.

Podéis ver todo a partir del min 56: https://t.co/LQTtluwy8l — Eloy Sanz (@elmanyana) August 31, 2022

Porque la crisis climática lleva años siendo objeto de bulos, de la politización del tema y de opiniones sin base científica, con ejemplos como el "primo de Rajoy" o Donald Trump.