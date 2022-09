La gestión del incendio de este verano en la Sierra de la Culebra quedará para la historia como muestra de la inoperancia política de la derecha y la ultraderecha en Castilla y León. Con ONG teniendo que llevar comida a los brigadistas, responsables políticos culpando a los ecologistas cuando poco antes rechazaban mantener el operativo de incendios todo el año, el presidente vistiéndose de coronel Tapioca y su vicepresidente proponiendo conciertos benéficos como solución. Ni el coyote intentando cazar al correcaminos lo hacía peor.

El caso es que ahora que se podía investigar qué pasó en el que fue el peor incendio de la historia de Castilla y León… ¿Adivináis qué han hecho PP y Vox? Está claro, oponerse.

En un escrito "para enmarcar" que ha compartido en sus redes el Secretario de Ciencia y Universidades del PSCyL en el que se ven los logos de la derecha y la ultraderecha y las firmas de sus portavoces, las dos formaciones "manifiestan su oposición" a una comisión de investigación. Pero ojo que además no saben ni en qué día viven, porque dicen están a 30 de septiembre de 2022. Salvo que la derecha castellano y leonesa tenga una máquina del tiempo, claro. El Fachalorean y Alfonso Fernández McFly.

Por lo que sea a los castellanos y a los leoneses no les ha hecho ni pizca de gracia el citado documento. Tampoco a decenas de tuiteros que han salido al paso con comentarios de todo tipo.

Si esto es cierto, que parece que lo es, y no hace reflexionar a sus seguidores, es para hacérselo mirar muy en serio. https://t.co/wFR7V7sj24

PP y Vox no quieren que se investigue el incendio forestal de Sierra de la Culebra, en Zamora. Quien no tiene nada que ocultar, ni de qué avergonzarse, no teme a las investigaciones. pic.twitter.com/2ZNWBugII5

— Diego Martín 🌾 (@diegomartinrdz) August 31, 2022