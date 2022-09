¡Viernes!

Y para muchos, el primer viernes después de las vacaciones, que siempre es algo especial.

Bienvenidos de nuevo a Tremending, la sección en la que te contamos la actualidad haciéndonos las preguntas importantes.

— The Raven (@the_raven77) September 2, 2022

Lo primero es lo primero, ya estamos en septiembre.

QUÉ LARGO SE ME ESTÁ HACIENDO SEPTIEMBRE

Digámoslo ya, septiembre es lo peor.

— En casa me lo sabía (@envozalta_libro) August 28, 2022

Uff… Todo mal. Qué tristeza.

Bueno, salvo para los que se pillan las vacaciones ahora, claro.

Pero para los demás, se acabó lo que se daba.

— En casa me lo sabía (@envozalta_libro) August 28, 2022

Los días finales de vacaciones son como lo que queda de la Nocilla al fondo del bote: sigue siendo Nocilla, pero no se disfruta igual.

Y es que, además de la tristeza, también llega la cuesta de septiembre, la más famosa después de la de enero y de la de Moyano.

Es lo que hay, con septiembre llega la vuelta al curro. Y la vuelta al cole también, claro

— En casa me lo sabía (@envozalta_libro) September 2, 2022

Me identifico un pelín🥹 pic.twitter.com/6ouFlKN6Vv

Este año el curso escolar dura un huevo, no? 🤔 pic.twitter.com/qH0C0TcB6V

Pero lo importante es haber tenido unas buenas vacaciones.

– ¿Qué tal las vacaciones?

– Reparadoras

– Qué bien, has podido descansar, cargar las pilas…

– No, qué va, que he estado arreglando cosas estropeadas

— diegrotesco (@diegrotesco) September 1, 2022