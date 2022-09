El estadio de Wembley, en Londres, fue testigo este sábado de la vuelta de Foo Fighters a los escenarios tras la muerte en marzo de su batería, Taylor Hawkins.

Un concierto homenaje en el que, pese a estar cargado de estrellas como Paul McCartney o Bryan May, el momento estelar lo protagonizó alguien desconocido para el público. Shaun Hawkins, el hijo del recientemente fallecido miembro del grupo, que con tan solo 16 años se puso a la batería como hasta hace no tanto hacía su padre.

Un comentario en inglés reflejaba a la perfección la emoción de ese instante: "Imagínate hacer esto después de la muerte de tu padre. Imagínate que tu hijo hace esto después de tu muerte. No puedo dejar de pensar sobre ello".

Taylor Hawkins son, 16, on drums.

Imagine doing this after your dad passed.

Imagine your son doing this after you passed.

I can't stop thinking about it.

pic.twitter.com/5uRgILFRqI

— Kyle Brandt (@KyleBrandt) September 4, 2022