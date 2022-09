El vídeo viral en Twitter que recuerda cuando Montserrat Caballé afirmó que Plácido Domingo no quería cantar con ella "por sus kilos"

Los usuarios de Twitter han recuperado una entrevista de Montserrat Caballé con Mercedes Milá en la que la operista afirma por qué, según ella, Plácido Domingo no quería cantar con ella: "Por mis kilos y por mi edad".

El programa de La 2, Tesoros de la tele, recogió en uno de sus programas a una joven Mercedes Milá, que pregunta a la soprano por los rumores sobre su enemistad con Domingo. Caballé menciona que la dirección de la Ópera de Madrid y la de Londres afirmaron que el tenor no quería cantar con ella por su peso y edad. "Yo comprendo que a Plácido le guste cantar con gente joven, bonita y delgada", añade.

Hace tiempo gente de la ópera me contó la gordofobia q había y la obligación de la cantantes mujeres a ser jóvenes y guapas, yo no entendía esto ya q para mi el referente de diva de la ópera era ella, la gran Montserrat, pero no, así era, y así es, y cada vez +, y no solo x él. https://t.co/t4ms6mneEB

— Itziar Castro (@ItziarCastro) September 3, 2022