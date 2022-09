Los tuiteros celebran la gran ovación de seis minutos a Brendan Fraser en Venecia por su papel en 'The Whale': "Es emocionante"

El esperado estreno en el Festival de Venecia de The Whale, la última película de Darren Aronofsky con A24, ha acabado con una gran ovación para la estrella que protagoniza el largometraje: Brendan Fraser. Seis minutos de aplausos han emocionado al actor que vuelve a Hollywood por la puerta grande, y los usuarios de Twitter han celebrado este merecido reconocimiento.

Muchos tuiteros han recordado las implicaciones del retorno de Fraser, que hace más de diez años que protagonizó su última película de éxito, Medidas extraordinarias. Desde entonces el actor se sumió en una depresión y en 2018 denunció públicamente los abusos que sufrió por Philip Berk en 2003, por aquel entonces, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood.

Muchos críticos y fans ya están adelantando un posible Oscar para el actor conocido por papeles tan diversos como el de los largometrajes George de la jungla o La momia y que también pasó por un divorcio, la muerte de su madre y varias operaciones físicas en consecuencia de las lesiones que le causaron las escenas de acción de sus filmes.

No solo le han felicitado sus fans, sino que también han celebrado su vuelta actores de renombre del cine estadounidense. Dwayne Johnson, también conocido como "La Roca", expresaba así su emoción al ver a Fraser en el festival:

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale 👏🏾 https://t.co/SNBLPHHmEZ

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 4, 2022