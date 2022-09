El caimán humano del desfile de Moros y Cristianos de Villena que ha maravillado en las redes: "Me acabas de petar la cabeza"

Que en España hay unas fiestas curiosísimas no hay duda ninguna. Del Cipotegato de Tarazona a la Tomatina de Buñol pasando por los Enharinados de Ibi y cientos más. Pero cuando uno cree que ya lo ha visto todo, va y aparece un (falso) caimán desfilando por las calles de Villena.

La localidad alicantina, que celebra estos días sus fiestas de Moros y Cristianos, se ha hecho viral en las redes sociales por el vídeo que ha compartido un tuitero, en el que se ve a una persona disfrazada de caimán reptando al son de la música. La reacción de los que ven en el tuit es de sorpresa absoluta.

Me acabas de petar la cabeza.

El vídeo compartido en las redes suma más de 450.000 reproducciones. En el hilo incluso ha salido la mujer que iba dentro del traje.

Soy la tipa que va ahí dentro y sí confirmo que he sudado lo que no está escrito y máss🥵 Mañana máss y mejor en Villena con mi grupo de baile Ballet Rafa Felipe, él es el loco que ingenia cada espectáculo 😬☺️

Pues impresionante, Irene. Lo que más me ha llamado la atención de toda la entrada. He flipado mucho por el esfuerzo que ha debido suponerte 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

La valiente que encarnó el papel ha respondido incluso a algunas preguntas.

Tras verlo cientos de personas han reaccionado.

Lo he visto en persona y me he quedado 🤯

