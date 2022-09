Oskar Matute responde a Garamendi tras decir en 'Espejo Público' que "todos estamos pasándolo mal": "Pobre CEOE…"

Por Tremending

Sigue la gresca entre el Gobierno y la CEOE. La semana pasada los empresarios pidieron al Ejecutivo "no hacer declaraciones que favorezcan la crispación" y aseguraron que los anuncios sobre subidas del SMI, que consideran "desmedidas", bloquean las negociaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió que "lo que tensiona a la sociedad española es no solo no llegar a fin de mes, sino tener una pérdida de poder adquisitivo, como hoy 17 millones de asalariados están teniendo".

En medio de la pelea, Antonio Garamendi, el del "humilde" sueldo de 300.000 euros, apareció esta semana en el programa Espejo Publico de Antena 3, donde volvió a insistir en lo de la "crispación". También aseguró que "todos estamos pasándolo mal".

Pobre CEOE… debe ser realmente duro amasar beneficios mientras la gente no llega a fin de mes…Más que diálogo social con estos toca intervención pública y reforma fiscal profunda ya! pic.twitter.com/L2BMl4fFKt — Oskar Matute (@OskarMatute) September 5, 2022

Un extracto del momento fue compartido por Oskar Matute. El diputado de EH Bildu ironizó: "Pobre CEOE… debe ser realmente duro amasar beneficios mientras la gente no llega a fin de mes…". Y añadió: "Más que diálogo social con estos toca intervención pública y reforma fiscal profunda ya".

El mensaje de Matute se ha viralizado rápidamente con miles de reacciones.

El que gana 300 mil euros al año diciéndome a mí que somos todos los que lo pasamos mal… — Fischer (@SPASSKY_) September 5, 2022

Estoy harta, pero harta de escuchar que son los empresarios los que crean empleo.😡 https://t.co/tWkTU6NKd4 — María Asunción Villaverde (@AsunVillaverde) September 5, 2022

La empresa somos todos, hasta que hay que repartir beneficios. — Juan Carlos Linaza (@jclinaza) September 5, 2022

"La empresa crea los empleos", y ¿Cómo es eso? Con arcilla? Al séptimo día descansan los empresarios? — Dertycia Guevara (@dertycia) September 5, 2022

Además de lo del "humilde" sueldo, Garamendi ha dejado otros capítulos curiosos para el recuerdo, como aquella vez que comparó la subida de impuestos con el holocausto nazi.