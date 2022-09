"Cariño, este mes no podemos pagar la hipoteca, sale el iPhone 14": cachondeo tras la presentación del nuevo móvil de Apple

Por Tremending

A Apple o lo amas o lo odias. Con la compañía de la manzana mordida no caben medias tintas. Hay personas que no pueden entender sus vidas sin su iPhone, el iPad y el iMac. Y otras a las que les enseñas un Apple Watch y les da dentera. Lo que nadie discute a la empresa es que siempre ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos en sus dispositivos y que siempre genera una enorme expectación cada vez que presenta una versión nueva.

Ayer, coinciendo con el inicio del nuevo curso, Apple mostró al mundo el modelo 14 de su exitoso teléfono inteligente. El iPhone es su producto más importante y vendido. Todas las compañías tecnológicas sacan sus libretas para tomar apuntes cuando Apple anuncia novedades. ¿Qué traerá nuevo esta vez el iPhone? ¿Será solo una evolución? ¿Cambiará el concepto de móvil que teníamos hasta ahora?

El iPhone 14 es bastante similar al 13. Estética casi idéntica, una mejora de la calidad de toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus. El teléfono también utiliza el mismo procesador A15 Bionic que tenían los iPhone 13 Pro del pasado año.

La gran novedad radica en la inclusión de un sistema de comunicación de emergencia mediante satélite para cuando no se tenga cobertura, que desde la compañía aseguran que permite enviar mensajes de SOS en menos de 15 segundos y que será gratuito para los usuarios de iPhone 14 durante dos años.

Una vez conocidas las características del teléfono, llega la pregunta del millón. ¿Y cuánto va a costar? Ya sabemos que los productos de Apple baratos no son. Y este iPhone 14 no iba a ser menos. Precisamente, en medio de una situación inflacionista, la compañía dirigida por Tim Cook ha subido de forma ostensible sus precios. Así, en España no habrá manera de encontrar ninguna de las versiones del iPhone 14 por debajo de los 1.000 euros.

No hace falta hacer un listado de lo que supone para la gran mayoría de ciudadanos hacer un desembolso de 1.000 euros. Pero para eso está el ingenio de los tuiteros, que se han lanzado a tomarse con humor tal pastizal:

Tu muela con caries, viendo como compras el nuevo IPhone 14 Pro Max: pic.twitter.com/cN9SNpbpIn — 🅴🅳🅶🅰🆁 🅼🅾🆁🅰🅻🅴🆂🐵 (@edgarmorales63) September 7, 2022

Lo bueno de que el Iphone 13 cueste 900€ y el Iphone 14 1300€, es que antes me ahorraba 900 euros y ahora me voy a ahorrar 1300. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) September 7, 2022

No, cariño, este mes no podemos pagar la hipoteca, esta tarde sale el iPhone 14. — Espárrago (@ataca_2) September 7, 2022

Yo me iba a comprar el iPhone 14 este año, cuando he visto el precio he decidido seguir con mi vida y comprar alguna sandía, aceite, y todas las cosas caras que se han puesto en el supermercado. — Norfreyja (@Norfreyja) September 8, 2022

Un Watch en cada muñeca, airpods pro y iPhone 14 pro. Voy pidiendo la hipoteca. pic.twitter.com/3mx2Hoczf6 — Salva Fernàndez Ros (@salbaFR) September 7, 2022

El iPhone 14 o una sandía…¡¡¡TODO NO SE PUEDE TENER!!! — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) September 7, 2022

– ¿Sabrías decirme la resolución de tu nuevo iPhone 14? – Claro. Tiene mil quinientos euros. – No, me refiero a los píxeles. – Ni idea. — Kikolo (@kikolo777) September 8, 2022

Llegando a decirle a la del banco que quiero una hipoteca para comprarme un iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/nml0JuDVjg — Jesus Nieto (@jesusnfs16) September 7, 2022

Lo bueno de que salga el iPhone 14 es que bajará el precio del 13 y por fin me podré comprar el 7 pic.twitter.com/wy6KLM4a0q — EDU SEBAS ( Taylor's version ) (@edu__sebas__) September 7, 2022

Los que tienen el iPhone 7 tiene medio iPhone 14 — El PIÑO (@ElGordoDeElias) September 8, 2022

"No voy a comprar el Iphone 14 porque es igual al 13" -La realidad: pic.twitter.com/nq7QMPKvHT — El Gallinazo (@ElGallinazo) September 7, 2022

Pero el precio no el único apartado que los tuiteros han diseccionado. Otros se han fijado en las pocas novedades que exhibe con respecto al modelo anterior:

Los adictos al iphone al enterarse que el 14 es igual al 13 pic.twitter.com/d9xtoi78k2 — Sin Contexto (@nopidascontexto) September 7, 2022

Me upgrading from iPhone 13 to iPhone 14 after Apple's announcement today pic.twitter.com/n8f7Gw8Y1i — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 7, 2022

Entonces, en resumen, el iphone 14 es un pelín mejor que el 13 y ya está. No? — David Pareja (@davidpareja) September 8, 2022

el iPhone 13 y el iPhone 14 cuando vean que son iguales #AppleEvent pic.twitter.com/enwTHPvOx8 — Raúl❄⚡ (@raulfriasm52) September 7, 2022

Cuando vi el iPhone 14 Pro Max pic.twitter.com/Mq624Njc54 — Sergio (@sergioandresbm) September 7, 2022

*Anuncian el IPhone 14*

Luego luego mi iPhone 13: pic.twitter.com/GAIbTXdfyL — Diego Alfaro (@DieAlfaro) September 7, 2022

El iPhone 13 y el iPhone 14 encontrándose en el Apple Event pic.twitter.com/pqEVMVhT2q — La Grupx (@NotLaGrupa) September 7, 2022

El mundo después / El mundo después

del iPhone 13 / del IPhone 14 pic.twitter.com/qJ55VvohbK — El Rey del Chucho (@ElReydelChucho) September 7, 2022

Los fanáticos de Apple ya están esperando los famosos unboxing de los youtubers para que les expliquen de primera mano qué les parece el nuevo iPhone:

*apple anuncia el iPhone 14* algun youtuber mañana: pic.twitter.com/xV0sfFvmmp — navajero joven (reborn) (@navajerojoven) September 7, 2022

Y como decíamos al principio del texto, en este mundo hay dos tipos de personas. Los que matan por Apple y el resto de mortales:

¿Puede haber amistad entre alguien normal y alguien que tenga iPhone? — The Raven (@the_raven77) September 8, 2022

El siguiente paso en la locura que desata Apple será ver las típicas colas de consumidores esperando a que abran su tienda Apple más cercana para hacerse con un iPhone y las carreras que se desatan para no quedarse sin el preciado móvil. Para eso tampoco habrá que esperar mucho, la próxima semana ya se podrán adquirir. Lo veremos y lo contaremos.