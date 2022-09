El legendario tirón de orejas del novelista Luis Landero a la clase dirigente: "Queridos políticos, iréis de cabeza al infierno"

Luis Landero durante su alocución con motivo del Día de Extremadura.

Por Tremending

El novelista Luis Landero ha tenido a bien, durante su discurso por el Día de Extremadura, mandar un recado a la clase política. Un discurso duro revestido de cierta sorna que ha causado estupor en las redes.

El motivo de su alegato no era otro que el tren, una deuda histórica que los diferentes gobiernos han contraído con Extremadura y con una red ferroviaria moderna que conecte a sus conciudadanos con el resto de España.

"Extremadura sigue estando muy lejos y esa lejanía es en realidad un oprobio, una humillación y una burla, una más entre tantas que hemos sufrido en nuestra historia, así que a cuantos políticos y mandamases les corresponda responsabilidad en este desafuero y esta afrenta, les digo queridos políticos; iréis de cabeza al infierno", sentencia Landero.

Feliz día de Extremadura, paisanos.

No hay mejor embajador que Luis Landero 🖤 pic.twitter.com/mWdxKl4udO #trendignoya — Lara Hermoso (@lhermoso_) September 8, 2022

Pero no acaba ahí la cosa. El novelista ha cargado contra una clase política a la que considera responsable de este imperdonable atraso: "Iréis de cabeza al infierno pero no por haber sido perezosos, bebedores, puteros, codiciosos, serviles, cobardes o descreídos, no, eso dios lo perdona, iréis al infierno por no haber traído el tren a Extremadura, el tren que Extremadura se merece".

Como era de prever, la audiencia le ha ovacionado mientras el de Badajoz proseguía con su alocución: "Ese pecado sí es imperdonable porque detrás de él está la persistencia en el pecado durante muchos años". A lo que ha añadido, a modo de sentida despedida; "Queridos políticos, en confianza y cordialmente, sois unos canallas".