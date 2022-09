Por Tremending

Nacho Cano vuelve a estar de actualidad. El que fuera 'alma mater' de Mecano presentó este miércoles en Madrid su próximo musical 'Malinche'. Aquel proyecto faraónico en el que quería construir una pirámide en un terreno público cedido por el Ayuntamiento de Madrid en Hortaleza quedó enterrado. Finalmente, Cano estrenará su espectáculo en Ifema. Un espectáculo que está ambientado en México y que gira en torno a la historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés. Seguro que no deja indeferente a nadie.

Cano nunca ha ocultado su amistad con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha mostrado su apoyo público en reiteradas ocasiones. Ambos han compartido vacaciones juntos y Ayuso le impuso al cantante la Gran Cruz del 2 de mayo el año pasado.

Ayer tampoco ocultó su simpatía: "Apoyé a Ayuso porque ella y su equipo, que era Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, mantuvieron los teatros abiertos durante la pandemia. Fue un acto valiente que no ocurrió en muchas partes del mundo como Broadway. A mí me permitió que los inversores pudieran seguir pagando los sueldos".

Orgullosos de esa palmadita, desde el PP de la Comunidad de Madrid rescataron en su perfil de Twitter un vídeo del músico y productor del 25 de agosto en el que también agradecía a Ayuso su decisión de abrir el ocio en Madrid, pese a en muchos momentos de la pandemia fue la región con la mayor incidencia por covid-19.

Sin embargo, en el fragmento de vídeo de apenas 42 segundos, Cano cae en varias incongruencias y falsedades. Dice primero que él no tiene ninguna significación política para, inmediatamente después, dar las gracias a Ayuso. Para los despistados, Ayuso es también la presidenta del PP de Madrid. Y hasta que Feijóo diga lo contrario, el PP es un partido político, ¿no? Otra cosa que pasó por alto aquel día es que al hablar de que los inversores pudieron seguir pagando los sueldos de los trabajadores durante la pandemia fue gracias al mecanismo de los ERTE implantado desde el Ministerio de Trabajo y que esos salarios los pagó el Estado.

Literalmente, lo que dijo Cano fue: "En esa pandemia la gente siguió cobrando los sueldos. Le quiero hacer, me dicen mucho que si yo tengo, yo no tengo ninguna significación política por nadie pero quiero agradecer también a la presidenta de la Comunidad de Madrid que mantuvo abiertos los teatros. Sin eso, los inversores no habrían seguido pagando los sueldos. Lo quiero volver a reiterar porque es una verdad, aunque a algunos les moleste". Y terminó con un "Quiero deciros que Madrid está que se sale".

Nacho Cano: "Quiero agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid @IdiazAyuso que mantuviera abiertos los teatros. Sin eso los inversores no hubieran seguido pagando los sueldos. Es una verdad aunque a algunos les moleste". Madrid está que se sale 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/A2EMpafQvE — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 7, 2022

Los tuiteros se han quedado atónitos ante tales afirmaciones y le han recordado a Nacho Cano todas las vidas que se llevó por delante la pandemia en Madrid, la gestión de Ayuso con las residencias de mayores y los miles de puestos de trabajos que se salvaron con los ERTE.

@NachoCanoMusica El coste, en vidas humanas, de mantener abiertos bares, restaurantes y espectáculos varios Mayor exceso de mortalidad 2020 de toda Europa pic.twitter.com/swchiHvoMo — Pirata Sabio (@pirata_sabio) September 7, 2022

N me digas. Conozco actores y actrices que si no llega a ser por los ertes hubiesen tenido que pedir comida — Marianlave (@marianlave) September 7, 2022

¿Cuánta pasta se va a llevar por difundir bulos? Los teatros estuvieron cerrados en la pandemia, y cuando se abrieron lo hicieron con muchas restricciones de aforo https://t.co/5aLf6JqYWo — Erysipelothrix rhusiopathiae (@aluquema) September 7, 2022

Por favor, se acogieron todos a ERTE y los sueldos los pago el Estado,no nos tomen el pelo. — Edu Sánchez (@EduSnchez10) September 7, 2022

Es cierto, por eso no tuvo tiempo en salvar a miles de abuelos en residencias. — Yoli (@yolanday_y) September 7, 2022

Viví en Madrid toda la pandemia y todos los teatros estuvieron cerrados como se decretó en las medidas de prevención del estado de alarma. ¡Todos! como en Barcelona y resto de España y en toda Europa y EEUU. Que pronto se olvida lo pasado — Francisco Villanueva 🇪🇺🇪🇸 (@FranciscoVill87) September 7, 2022

Por qué inventas tanto @NachoCanoMusica — Antonio Deleite 🏳️‍🌈 ❤💛💜 (@AntonioDeleite) September 7, 2022

Pero, por favor, ya está bien de meterse con Ayuso. Tiene una responsabilidad enorme y está centrando todos sus esfuerzos en ayudar a los ciudadanos de la región a sobrellevar la crisis energética y la escalada brutal de precios. En su agenda no cabe otra preocupación. Bueno, ahora ya tiene dos regiones a las que atender. Madrid y… Tabarnia.